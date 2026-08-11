Ревнивец предстанет перед судом по делу о тройном убийстве

11 августа 2026, 13:42

В Краснодарском крае осудят мужчину за тройное убийство из ревности

Фото: istockphoto/AMilkin

В Краснодарском крае завершилось расследование резонансного уголовного дела против жителя Новороссийска, обвиняемого в тройном убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном СУ СК России.