Ревнивец предстанет перед судом по делу о тройном убийстве
В Краснодарском крае завершилось расследование резонансного уголовного дела против жителя Новороссийска, обвиняемого в тройном убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном СУ СК России.
По версии следствия, вечером в сентябре 2025 года в частном доме между мужчиной, его супругой, с которой он находился в процессе развода, и ее ровесником вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта злоумышленник схватил топор и ударил каждого из оппонентов. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.
В этот момент в жилище вернулась малолетняя родственница убитой женщины. Желая замести следы, фигурант расправился и с несовершеннолетней свидетельницей. После этого он перенес тела всех троих в гараж, избавился от орудия преступления, личных вещей и мобильных телефонов жертв, а автомобиль погибшего перегнал в другой район города. На следующее утро мужчина вывез останки в лесной массив.
На допросе обвиняемый полностью признал вину и указал место сокрытия тел. Родственникам и знакомым он говорил, что пропавшие уехали отдыхать. Однако следователи обнаружили в доме следы крови, что позволило оперативно раскрыть преступление. В настоящее время дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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