25 августа 2025, 17:10

Наталья Наговицына (фото: кадр из эфира Пятого канала)

Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла во время восхождения на пик Победы в горах Тянь-Шаня. Более десяти дней она пыталась выжить на высоте 7200 метров со сломанной ногой, но непогода и труднодоступность вершины сорвали спасательные операции. Подробности трагедии расскажет «Радио 1».





Содержание Как произошла травма Наговицыной Попытки спасти Наталью и новые жертвы Решение о прекращении спасательной операции

Биография и личная трагедия Натальи Наговицыной Финансовая сторона трагедии Почему пик Победы считается смертельным Реакция на гибель альпинистки: критика и осуждение Память о Наталье

Как произошла травма Наговицыной

«Группа Наташи поднялась на вершину. При спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7200 метров, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз», — сказал один из участников экспедиции в беседе с SHOT.



Попытки спасти Наталью и новые жертвы

Решение о прекращении спасательной операции



«Подтверждаю эту информацию. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — отметил начальник базового лагеря Дмитрий Греков.

Биография и личная трагедия Натальи Наговицыной

Финансовая сторона трагедии

Почему пик Победы считается смертельным

Реакция на гибель альпинистки: критика и осуждение

«Рано или поздно у здравого мыслящего человека будут возникать вопросы о смысле жизни. Зачем он на этом свете? Зачем родился и для чего живет? Кто может сказать, что кто-то живет правильно, а кто-то нет? У кого такое право? И что есть жить правильно, жить неправильно?», — отметил Карыпбеков.

«Наталья погибла как настоящая, сильная, смелая альпинистка, бросив вызов самой северной, самой сложной, самой суровой горе. Она боролась до последнего дыхания несколько дней… Я понимаю её. Я уважаю её выбор. Моё почтение, Наталья. Покойся с миром», — сказал он.

Память о Наталье

«Горы — это не только риск, но и память. Это место, где любовь не умирает», — написала альпинистка в одном из своих постов.