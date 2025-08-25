Достижения.рф

Погибший муж и $60 тыс. за спасение: как умирала альпинистка Наталья Наговицына на пике Победы и почему так и не дождалась помощи

Наталья Наговицына (фото: кадр из эфира Пятого канала)

Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла во время восхождения на пик Победы в горах Тянь-Шаня. Более десяти дней она пыталась выжить на высоте 7200 метров со сломанной ногой, но непогода и труднодоступность вершины сорвали спасательные операции. Подробности трагедии расскажет «Радио 1».



Как произошла травма Наговицыной

Экспедиция состояла из четырёх участников — Натальи Наговицыной, россиянина Романа, немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луки. Команда достигла вершины пика Победы, однако при спуске произошёл несчастный случай: один из альпинистов сорвался и утащил за собой Наталью. Женщина получила перелом ноги.

«Группа Наташи поднялась на вершину. При спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7200 метров, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз», — сказал один из участников экспедиции в беседе с SHOT.

Попытки спасти Наталью и новые жертвы

На следующий день к пострадавшей поднялись немец и итальянец, доставив ей еду, тёплые вещи, горелку и газовый баллон. Однако погода резко ухудшилась: начались пурга и морозы до –26 °C. Вскоре итальянец Лука получил сильные обморожения рук, а затем его состояние критически ухудшилось. По словам врача, с которым он связывался по рации, на фоне обморожений и переохлаждения у него развился отёк мозга. 15 августа мужчина скончался на высоте 6900 метров. Его тело осталось в пещере в горах.

Роман и Гюнтер смогли спуститься ниже и были эвакуированы вертолётом в Каракол. Наталья осталась одна в палатке на высоте более семи тысяч метров, при температуре до –26 °C. Дважды к ней пытались подлететь вертолёты Ми-8 и Ми-17В, но непогода сделала спасательные операции невозможными. В одном из вылетов пилоты сами получили тяжёлые травмы из-за турбулентности.

Одна из операций едва не обернулась новой трагедией: вертолёт совершил жёсткую посадку, в результате которой один из пилотов получил компрессионный перелом позвоночника, а другой вывих таза.

Решение о прекращении спасательной операции

19 августа к Наталье направились военные спасатели, но расчётное время их подхода составляло не менее шести суток. На кадрах с дрона было видно, что женщина ещё жива, однако её силы и запасы подходили к концу. 25 августа планировалось вновь задействовать дрон и при благоприятной погоде отправить еврокоптер с итальянским пилотом. Однако на месте снова установилась нулевая видимость из-за тумана и снегопада.

В итоге Федерация альпинизма России и МЧС Киргизии признали спасательные работы бесперспективными.

«Подтверждаю эту информацию. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — отметил начальник базового лагеря Дмитрий Греков.
По данным МЧС Киргизии, эксперты единодушно считают Наговицыну погибшей.

Биография и личная трагедия Натальи Наговицыной

Наталья Наговицына начала заниматься альпинизмом в 2016 году и за восемь лет совершила более тридцати восхождений. В 2020-м она покорила пик Победы, а в 2021 году пережила тяжёлую утрату: её супруг Сергей, также альпинист, скончался на Хан-Тенгри после инсульта на высоте почти 7000 метров. Тогда Наталья отказалась спуститься, несмотря на уговоры спасателей, и оставалась с мужем до последнего. Спустя год она вернулась на ту же гору и установила памятную табличку в его честь. У женщины остался взрослый сын.

Финансовая сторона трагедии

По предварительным оценкам, стоимость спасательной операции для альпинистки может составить около 58,8 тысячи долларов (4,7 млн рублей). В эту сумму включены затраты на авиацию, работу медиков и, в случае гибели, транспортировку тела. Однако у нее была оформлена только базовая страховка, покрывающая 35 тысяч долларов (2,8 млн рублей). Если женщина погибнет, оставшиеся расходы придется оплатить ее сыну.

Почему пик Победы считается смертельным

Пик Победы (7439 м) — самая высокая вершина Тянь-Шаня и одна из самых опасных гор мира. За её покорение альпинисты получают звание «Снежный барс». Эксперты отмечают: здесь холоднее, чем на большинстве других вершин, воздух тяжелее, ветра сильнее, а высота ощущается жёстче. По данным Федерации альпинизма, около 30 тел погибших альпинистов до сих пор остаются на склонах горы.

Реакция на гибель альпинистки: критика и осуждение

После сообщений о трагедии в горах Тянь-Шаня в сети начались бурные дискуссии. Многие пользователи обвинили Наталью Наговицыну в безответственности, утверждая, что она пошла на смертельно опасное восхождение без должной подготовки. На защиту российской альпинистки выступил известный киргизский спортсмен Илим Карыпбеков. Он напомнил, что каждый человек по-своему ищет смысл жизни, и нельзя осуждать чужой выбор.

«Рано или поздно у здравого мыслящего человека будут возникать вопросы о смысле жизни. Зачем он на этом свете? Зачем родился и для чего живет? Кто может сказать, что кто-то живет правильно, а кто-то нет? У кого такое право? И что есть жить правильно, жить неправильно?», — отметил Карыпбеков.
По его словам, Наталья сознательно понимала, что её шансы выжить на высоте 7140 метров равны нулю, но, как и любой альпинист, надеялась на лучшее.
«Наталья погибла как настоящая, сильная, смелая альпинистка, бросив вызов самой северной, самой сложной, самой суровой горе. Она боролась до последнего дыхания несколько дней… Я понимаю её. Я уважаю её выбор. Моё почтение, Наталья. Покойся с миром», — сказал он.
Карыпбеков подчеркнул, что Наговицына останется в памяти как человек, который не побоялся идти до конца, несмотря на смертельный риск.

Память о Наталье

Друзья и коллеги вспоминают Наговицыну как сильного и целеустремлённого человека. Она участвовала в марафонах, всегда держала себя в форме и возвращалась в горы ради памяти и любви.

«Горы — это не только риск, но и память. Это место, где любовь не умирает», — написала альпинистка в одном из своих постов.
Дайана Хусинова

