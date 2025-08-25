Погибший муж и $60 тыс. за спасение: как умирала альпинистка Наталья Наговицына на пике Победы и почему так и не дождалась помощи
Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла во время восхождения на пик Победы в горах Тянь-Шаня. Более десяти дней она пыталась выжить на высоте 7200 метров со сломанной ногой, но непогода и труднодоступность вершины сорвали спасательные операции. Подробности трагедии расскажет «Радио 1».
Как произошла травма НаговицынойЭкспедиция состояла из четырёх участников — Натальи Наговицыной, россиянина Романа, немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луки. Команда достигла вершины пика Победы, однако при спуске произошёл несчастный случай: один из альпинистов сорвался и утащил за собой Наталью. Женщина получила перелом ноги.
«Группа Наташи поднялась на вершину. При спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7200 метров, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз», — сказал один из участников экспедиции в беседе с SHOT.
Попытки спасти Наталью и новые жертвыНа следующий день к пострадавшей поднялись немец и итальянец, доставив ей еду, тёплые вещи, горелку и газовый баллон. Однако погода резко ухудшилась: начались пурга и морозы до –26 °C. Вскоре итальянец Лука получил сильные обморожения рук, а затем его состояние критически ухудшилось. По словам врача, с которым он связывался по рации, на фоне обморожений и переохлаждения у него развился отёк мозга. 15 августа мужчина скончался на высоте 6900 метров. Его тело осталось в пещере в горах.
Роман и Гюнтер смогли спуститься ниже и были эвакуированы вертолётом в Каракол. Наталья осталась одна в палатке на высоте более семи тысяч метров, при температуре до –26 °C. Дважды к ней пытались подлететь вертолёты Ми-8 и Ми-17В, но непогода сделала спасательные операции невозможными. В одном из вылетов пилоты сами получили тяжёлые травмы из-за турбулентности.
Одна из операций едва не обернулась новой трагедией: вертолёт совершил жёсткую посадку, в результате которой один из пилотов получил компрессионный перелом позвоночника, а другой вывих таза.
Решение о прекращении спасательной операции19 августа к Наталье направились военные спасатели, но расчётное время их подхода составляло не менее шести суток. На кадрах с дрона было видно, что женщина ещё жива, однако её силы и запасы подходили к концу. 25 августа планировалось вновь задействовать дрон и при благоприятной погоде отправить еврокоптер с итальянским пилотом. Однако на месте снова установилась нулевая видимость из-за тумана и снегопада.
В итоге Федерация альпинизма России и МЧС Киргизии признали спасательные работы бесперспективными.
«Подтверждаю эту информацию. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — отметил начальник базового лагеря Дмитрий Греков.По данным МЧС Киргизии, эксперты единодушно считают Наговицыну погибшей.
Биография и личная трагедия Натальи НаговицынойНаталья Наговицына начала заниматься альпинизмом в 2016 году и за восемь лет совершила более тридцати восхождений. В 2020-м она покорила пик Победы, а в 2021 году пережила тяжёлую утрату: её супруг Сергей, также альпинист, скончался на Хан-Тенгри после инсульта на высоте почти 7000 метров. Тогда Наталья отказалась спуститься, несмотря на уговоры спасателей, и оставалась с мужем до последнего. Спустя год она вернулась на ту же гору и установила памятную табличку в его честь. У женщины остался взрослый сын.
Финансовая сторона трагедииПо предварительным оценкам, стоимость спасательной операции для альпинистки может составить около 58,8 тысячи долларов (4,7 млн рублей). В эту сумму включены затраты на авиацию, работу медиков и, в случае гибели, транспортировку тела. Однако у нее была оформлена только базовая страховка, покрывающая 35 тысяч долларов (2,8 млн рублей). Если женщина погибнет, оставшиеся расходы придется оплатить ее сыну.
Почему пик Победы считается смертельнымПик Победы (7439 м) — самая высокая вершина Тянь-Шаня и одна из самых опасных гор мира. За её покорение альпинисты получают звание «Снежный барс». Эксперты отмечают: здесь холоднее, чем на большинстве других вершин, воздух тяжелее, ветра сильнее, а высота ощущается жёстче. По данным Федерации альпинизма, около 30 тел погибших альпинистов до сих пор остаются на склонах горы.
Реакция на гибель альпинистки: критика и осуждениеПосле сообщений о трагедии в горах Тянь-Шаня в сети начались бурные дискуссии. Многие пользователи обвинили Наталью Наговицыну в безответственности, утверждая, что она пошла на смертельно опасное восхождение без должной подготовки. На защиту российской альпинистки выступил известный киргизский спортсмен Илим Карыпбеков. Он напомнил, что каждый человек по-своему ищет смысл жизни, и нельзя осуждать чужой выбор.
«Рано или поздно у здравого мыслящего человека будут возникать вопросы о смысле жизни. Зачем он на этом свете? Зачем родился и для чего живет? Кто может сказать, что кто-то живет правильно, а кто-то нет? У кого такое право? И что есть жить правильно, жить неправильно?», — отметил Карыпбеков.По его словам, Наталья сознательно понимала, что её шансы выжить на высоте 7140 метров равны нулю, но, как и любой альпинист, надеялась на лучшее.
«Наталья погибла как настоящая, сильная, смелая альпинистка, бросив вызов самой северной, самой сложной, самой суровой горе. Она боролась до последнего дыхания несколько дней… Я понимаю её. Я уважаю её выбор. Моё почтение, Наталья. Покойся с миром», — сказал он.Карыпбеков подчеркнул, что Наговицына останется в памяти как человек, который не побоялся идти до конца, несмотря на смертельный риск.
Память о НатальеДрузья и коллеги вспоминают Наговицыну как сильного и целеустремлённого человека. Она участвовала в марафонах, всегда держала себя в форме и возвращалась в горы ради памяти и любви.
«Горы — это не только риск, но и память. Это место, где любовь не умирает», — написала альпинистка в одном из своих постов.