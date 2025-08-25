Достижения.рф

В Индии мужчина внезапно провалился под землю

Фото: iStock/Alex Milan

В Индии мужчина провалился под землю, когда слезал со скутера. Об этом сообщает портал Newsflare.



Все произошло 17 августа в городе Чандрапур штата Махараштра. В тот день местный житель с коробками в руках направлялся в пекарню. Асфальт под ним внезапно треснул, и он упал вниз. Свидетелями стали попутчик мужчины, прохожий и сотрудница магазина, которые бросились на помощь и вытащили его из западни. Момент инцидента запечатлели камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что пострадавший отделался испугом и незначительными травмами. Вокруг ямы положили камни, чтобы избежать повторения ситуации.

Ранее похожий случай произошел с россиянином в Свердловской области. Он внезапно провалился под землю на два метра.

Лидия Пономарева

