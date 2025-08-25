Достижения.рф

Белгородец жестоко убил соседа из-за громкой музыки в машине

В Белгородской области мужчина убил соседа, включившего громкую музыку в авто
Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Белгородской области мужчина убил соседа из-за громкой музыки в машине. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



Трагедия произошла 15 июня. Житель города Губкин включил на полную громкость музыку в своём авто, припаркованном у него во дворе. На шум пришёл разозлившийся 39-летний сосед. Мужчина повалил лестницу, на которой стоял меломан, после чего нанёс ему порядка 10 ударов металлическим прутом и ножом.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Отмечается, что ранее между соседями уже вспыхивали конфликты из-за громкой музыки.

