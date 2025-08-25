Белгородец жестоко убил соседа из-за громкой музыки в машине
В Белгородской области мужчина убил соседа из-за громкой музыки в машине. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Трагедия произошла 15 июня. Житель города Губкин включил на полную громкость музыку в своём авто, припаркованном у него во дворе. На шум пришёл разозлившийся 39-летний сосед. Мужчина повалил лестницу, на которой стоял меломан, после чего нанёс ему порядка 10 ударов металлическим прутом и ножом.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
Отмечается, что ранее между соседями уже вспыхивали конфликты из-за громкой музыки.
