В Челябинске заслуженный врач РФ был госпитализирован после задержания
В Челябинске заслуженный врач России Владимир Мыльников был госпитализирован в больницу после задержания правоохранителями. Об этом сообщает URA.RU.
Как стало известно, Мыльников является заведующий единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3». Его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
«Спустя некоторое время после задержания Мыльников пожаловался на состояние здоровья. Была вызвана скорая помощь. Его госпитализировали в „тройку“», — сообщил источник издания.
Следствие считает, что он с января по март Мыльников заключил договор с подконтрольной ему организацией на сумму, превышающую 11 миллионов рублей.