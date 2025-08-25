В Челябинске заслуженный врач РФ был госпитализирован после задержания

25 августа 2025, 15:54

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Челябинске заслуженный врач России Владимир Мыльников был госпитализирован в больницу после задержания правоохранителями. Об этом сообщает URA.RU.





Как стало известно, Мыльников является заведующий единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3». Его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.





«Спустя некоторое время после задержания Мыльников пожаловался на состояние здоровья. Была вызвана скорая помощь. Его госпитализировали в „тройку“», — сообщил источник издания.