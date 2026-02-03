Экс-боец UFC родом из Ленинграда отговаривал Эпштейна торговать людьми
Бывший боец UFC родом из Ленинграда Игорь Зиновьев отговаривал американского финансиста Джеффри Эпштейна поставлять девочек-подростков мировым знаменитостям. Информация следует из опубликованных файлов по скандальному делу, пишет Telegram-канал SHOT.
Он проживал в пристройке к дому, где финансист устраивал секс-вечеринки. Показания Зиновьева, данные в 2008 году в рамках дела о сутенерстве, позволили Эпштейну получить лишь 13 лет лишения свободы.
После показаний на Зиновьева оформили научный фонд Florida Science Foundation, через который выводили миллионы долларов. После смерти Эпштейна, бывший боец живет со своей семьей в Нью-Джерси. В списке свидетелей, согласно предоставленным файлам, Зиновьев находится на одной странице с президентом США Дональдом Трампом.
Читайте также: