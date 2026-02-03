Врач осмотрел грудь пациентки после колоноскопии и попал в тюрьму
В Сингапуре медик попал в тюрьму за домогательства. Об этом сообщает AsiaOne.
В конце 2021 года произошел инцидент, связанный с 76-летним врачом. Он осматривал 20-летнюю пациентку после колоноскопии, во время которой девушка была без сознания. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что специалист трогал грудь пациентки руками без перчаток под больничным халатом. Медицинские показания для таких действий отсутствовали.
Две старшие медсестры, находившиеся в процедурном кабинете, зафиксировали домогательства. Они сообщили, что медик не ответил на вопрос о согласии пациентки на подобные действия. Судья Шон Хо отметил, что одна из медсестёр, имеющая опыт участия в сотнях операций, никогда ранее не сталкивалась с подобным «осмотром», особенно в отношении пациентки под седацией.
Потерпевшая рассказала суду, что была без сознания и ничего не ощущала. Врач ранее предупреждал её, что применяемый препарат аналогичен веществам, используемым злоумышленниками в ночных клубах для добавления в напитки. По версии следствия, медик сообщил, что после такого препарата девушки засыпают и «не осознают некоторые вещи, которые с ними происходят».
Защита утверждала, что показаниям медсестёр нельзя доверять, а пациентка якобы уже пришла в сознание к моменту осмотра. Суд признал эти доводы несостоятельными. Адвокаты также просили назначить штраф или минимальный срок, ссылаясь на тяжелое заболевание подсудимого — рак простаты четвертой стадии.
В результате суд приговорил врача к семи дням лишения свободы, подчеркнув, что его действия были недопустимыми и противоречили основным принципам медицинской этики.
