Появились подробности нападения на школу в Уфе
Напавший на школу Уфы выстрелил в учителя из травматического пистолета
Напавший на уфимскую гимназию №16 девятиклассник пришел в образовательное учреждение с травматическим пистолетом и выстрелил в учителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Во время четвёртого урока подросток открыл стрельбу из страйкбольного оружия по учителю и одноклассникам, а также взорвал петарду. Глава Башкирии сообщил об отсутствии пострадавших.
Для совершения нападения школьник выбрал день учебной тревоги. По информации Telegram-канала SHOT, Вадим, учащийся 9-го класса, имел конфликты с учителями и сверстниками. Он недавно перешёл в это учебное заведение. Преступника задержали.
