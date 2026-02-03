Появились подробности нападения на школу в Уфе

03 февраля 2026, 10:04

Напавший на школу Уфы выстрелил в учителя из травматического пистолета

Фото: iStock/blinow61

Напавший на уфимскую гимназию №16 девятиклассник пришел в образовательное учреждение с травматическим пистолетом и выстрелил в учителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.