Появились подробности нападения на школу в Уфе

Напавший на школу Уфы выстрелил в учителя из травматического пистолета
Фото: iStock/blinow61

Напавший на уфимскую гимназию №16 девятиклассник пришел в образовательное учреждение с травматическим пистолетом и выстрелил в учителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Во время четвёртого урока подросток открыл стрельбу из страйкбольного оружия по учителю и одноклассникам, а также взорвал петарду. Глава Башкирии сообщил об отсутствии пострадавших.

Для совершения нападения школьник выбрал день учебной тревоги. По информации Telegram-канала SHOT, Вадим, учащийся 9-го класса, имел конфликты с учителями и сверстниками. Он недавно перешёл в это учебное заведение. Преступника задержали.

