Похитил ради BMW и был уверен, что убил, но жертва пришла в себя в багажнике: как хладнокровный парень просчитался и что с ним было потом?
Нина пришла в себя в темном багажнике. Каждый вдох жег грудь, но в голове стучало одно: она жива. Девушка нашла телефон, отправила близким геолокацию и попыталась позвать на помощь. Когда раздался звонок, она прошептала: «Не гони. Куда ты меня везешь?». Парень за рулем BMW резко обернулся и застыл: он думал, что уже убил ее. Подробности громкого дела читайте в материале «Радио 1».
Как началось похищение НиныУтро 5 апреля 2016 года для 29-летней Нины (все имена изменены редакцией) начиналось спокойно. Около половины восьмого она вышла из дома и направилась к машине. Женщина собиралась поехать на вокзал, чтобы встретить мужа из командировки. Когда россиянка уже хотела сесть за руль, рядом мелькнула тень. В следующее мгновение у ее головы оказался пистолет. Незнакомец приказал ехать. Позже следствие установило, что на Нину напал 27-летний Данил Шабалдин, сотрудник автомойки. Он заметил женщину возле BMW и решил, что у нее есть деньги. По версии следствия, именно тогда у него возник план использовать ее, чтобы решить свои финансовые проблемы.
Пострадавшая отмечала, что в тот момент оцепенела от страха. Она не пыталась сопротивляться и молча села в автомобиль. Шансов справиться с нападавшим у хрупкой женщины почти не было. Во время поездки Нина плакала и просила отпустить ее. Она говорила, что дома ее ждет маленький сын. Однако мужчина стоял на своем. Он требовал везти его дальше и уверял, что потом отпустит.
Начал душить жертвуУ платформы «Сады» под Красноярском мужчина резко приказал Нине выйти из машины. Как позже выяснили следователи, там он напал на женщину. Сначала злоумышленник схватил ее сзади за шею и начал душить. Затем россиянка упала и ударилась головой о крыло автомобиля. После этого нападавший снова сжал ей горло и удерживал до тех пор, пока она не перестала сопротивляться. Решив, что жертва мертва, Данил Шабалдин перетащил ее в багажник. Тело он накрыл автомобильным одеялом и сразу уехал.
Однако довести преступление до конца ему не удалось. Родные и коллеги Нины получили сообщения с геолокацией, быстро забили тревогу и обратились за помощью. Полицейские разослали ориентировку на женщину и ее BMW всем нарядам. Примерно через два часа машину заметили у Бородино. Инспекторы ДПС остановили автомобиль из-за превышения скорости. За рулем сидел Шабалдин. К тому моменту Нина уже пришла в себя и находилась на заднем сиденье. Она с трудом дышала, а на шее у нее остались следы удушения. Мужчина попытался объяснить, что якобы подобрал девушку по дороге, но это не помогло. Обстоятельства случившегося говорили сами за себя.
После тюрьмы Шабалдин снова пошел на преступление ради машиныНа первом допросе Данил сразу признал вину. Следователям он сообщил, что хотел расправиться с Ниной и забрать ее автомобиль. Позже мужчина начал менять показания, но собранные улики подтвердили первоначальную версию. Оказалось, что преступник вышел из колонии около полутора лет назад. В тюрьму он попал еще подростком. Тогда вместе со старшим сообщником он по ночам выслеживал молодых девушек. Нападавшие били их топором, насиловали и грабили. Инициатором тех преступлений был не он, однако в расправах Шабалдин участвовал лично. Его подельник получил 25 лет, сам он провел за решеткой 10.
После освобождения мужчина долго искал работу. В итоге устроился на автомойку. Вскоре у него появилась девушка, с которой он начал жить вместе. Преступник оформил в кредит iPhone, набрал кредитных карт и, похоже, пытался быстро войти в новую жизнь. Но этот этап не сложился. Возлюбленная ушла от него из-за постоянного вранья. Позже она узнала о его прошлом и окончательно разорвала отношения.
Преступление ради машиныК весне Шабалдин окончательно увяз в долгах. Денег на выплаты банкам у него не осталось. В отчаянии он вынес с автомойки ноутбук и смартфон, а утром 5 апреля отнес технику в ломбард. По дороге ему встретилась Нина — молодая и успешная директор супермаркета. Женщина не могла представить, что через несколько минут окажется один на один с человеком, который решит отнять у нее автомобиль. После нападения врачи зафиксировали у россиянки кровоподтеки на шее и ссадины на лице. Следователи направили ее на экспертизу и организовали осмотр у специалистов. Серьезных травм медики не нашли, а подозрение на вывих шейного позвонка не подтвердилось. Но само нападение стало для женщины тяжелым потрясением.
Сразу после задержания он написал признание. При этом сотрудники следствия не заметили в его поведении ни раскаяния, ни сильных эмоций. О случившемся он говорил спокойно и отстраненно, словно речь шла о чем-то будничном. Семья у него, по данным следствия, самая обычная. Мать работала кондуктором, отец уже вышел на пенсию, рядом был старший брат. После освобождения родные не отвернулись от него и приняли обратно. Тем труднее, по словам следователей, объяснить, почему он снова решился на жестокое преступление.
Оперативники не увидели признаков аффекта. Шабалдин вел себя как вменяемый человек и, казалось, понимал обстановку. Однако на допросах он начал менять версию. Сначала уверял, что не собирался убивать Нину, а хотел лишь лишить ее сознания. Потом утверждал, что машину взял ненадолго, будто просто хотел покататься. Почему в тот момент схватил женщину за шею, он так и не объяснил.
Новый поворот в делеКогда история о душителе появилась в СМИ, расследование получило новый поворот. В полицию позвонила еще одна женщина и рассказала, что Шабалдин напал на нее 2 апреля 2016 года. Той ночью 30-летняя Валентина закончила смену в магазине около десяти вечера и направилась к своей Toyota Corolla 2003 года. На парковке возле торгового центра «Планета» к ней подошел преступник с пистолетом. Он сел в салон и приказал возить его по городу.
По словам Валентины, несколько часов они ездили по разным адресам. Мужчина из машины не выходил и постоянно менял маршрут. Позже автомобиль остановился у компьютерного клуба на Качинской. Там женщина попросилась в туалет и забежала внутрь здания. За помощью она обращаться не стала, потому что решила, что администратор может знать ее спутника. Когда Валентина вернулась, Шабалдин стоял рядом с машиной. В какой-то момент он неожиданно дал понять, что больше ее не удерживает. Женщина сразу села за руль и заблокировала двери. Тогда уголовник бросился к автомобилю, стал кричать и кидаться на капот. Ситуацию изменило появление наряда ППС. Полицейская машина спугнула нападавшего. После этого Валентина смогла уехать.