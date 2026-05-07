После убийства спортсмена в Калуге задержали двоих
В Москве по подозрению в причастности к убийству чемпиона России Дмитрия Исаева задержали двоих мужчин. Как сообщает телеграм-канал «База», незадолго до гибели спортсмен рассказывал коллегам о конфликте с двумя людьми, один из которых, предположительно, являлся бывшим его девушки.
Задержанных обнаружили в гаражном кооперативе. Сейчас следствие проверяет их роль в преступлении.
Дмитрий Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью. Информация о его убийстве появилась некоторое время назад.
По данным СМИ, расправу совершили из ружья (предположительно, модели ИЖ). Как полагает следствие, мотивом преступления стала ревность — мужчина не смог смириться с расставанием и напал на спортсмена.