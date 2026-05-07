Страйкбольная граната взорвалась в руках ученицы ростовской школы

Страйкбольная граната взорвалась в руках ученицы школы в Миллерово под Ростовом
В школе №8 города Миллерово (Ростовская область) в результате взрыва страйкбольной гранаты пострадала 17-летняя девушка. Устройство сдетонировало у неё в руке. Об этом сообщили в МВД.



Пострадавшая получила ожог рук. Медицинскую помощь ей оказали. Обстоятельства произошедшего выясняет оперативно-следственная группа.

Ранее аналогичный случай зафиксировали в Москве. В районе Коньково взорвалась купюра в паре метров от девятилетнего мальчика. Школьник не пострадал.

Кроме того, боеприпас взорвался в руках 12-летнего ребенка в Крыму. О происшествии стало известно 4 мая.

Никита Кротов

