Страйкбольная граната взорвалась в руках ученицы ростовской школы
В школе №8 города Миллерово (Ростовская область) в результате взрыва страйкбольной гранаты пострадала 17-летняя девушка. Устройство сдетонировало у неё в руке. Об этом сообщили в МВД.
Пострадавшая получила ожог рук. Медицинскую помощь ей оказали. Обстоятельства произошедшего выясняет оперативно-следственная группа.
Ранее аналогичный случай зафиксировали в Москве. В районе Коньково взорвалась купюра в паре метров от девятилетнего мальчика. Школьник не пострадал.
Кроме того, боеприпас взорвался в руках 12-летнего ребенка в Крыму. О происшествии стало известно 4 мая.
