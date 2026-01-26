13-летнюю девочку похитили и подвергли групповому изнасилованию

26 января 2026, 15:46

В Индии 13-летнюю девочку похитили и держали в сексуальном рабстве

Фото: iStock/PORNCHAI SODA

В Индии произошел шокирующий случай. 13-летнюю девочку похитили и удерживали в сексуальном рабстве в течение трех недель. Жертва познакомилась с подростком из Шахпура в социальных сетях и согласилась встретиться с ним. Об этом сообщает Times of India.