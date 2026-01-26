13-летнюю девочку похитили и подвергли групповому изнасилованию
В Индии произошел шокирующий случай. 13-летнюю девочку похитили и удерживали в сексуальном рабстве в течение трех недель. Жертва познакомилась с подростком из Шахпура в социальных сетях и согласилась встретиться с ним. Об этом сообщает Times of India.
1 января юноша заманил девочку в отель, где совершил над ней насилие. Он держал ее в номере три дня, а затем бросил. После этого владелец отеля и менеджер начали эксплуатировать девушку. Когда ей стало плохо, насильники дали ей неизвестное лекарство и принудили к половому акту.
Позже они продали девочку знакомому, который работал менеджером в спа-центре. Там жертву снова изнасиловали. Когда ее состояние ухудшилось, девушку перевезли в другой отель. Мать девочки обратилась в полицию. 22 января правоохранители освободили жертву и арестовали четверых подозреваемых, включая несовершеннолетнего друга. Расследование продолжается.
