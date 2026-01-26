В Удмуртии 62-летний педофил два года насиловал малолетнюю дочь знакомых

26 января 2026, 17:17

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Удмуртии суд вынес приговор 62-летнему мужчине за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.