В Удмуртии 62-летний педофил два года насиловал малолетнюю дочь знакомых
В Удмуртии суд вынес приговор 62-летнему мужчине за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.
По информации следствия, в период с 2016 по 2018 год осужденный, находясь в своем частном доме и хозяйственных постройках, неоднократно совершал преступления в отношении малолетней дочери своих знакомых. В рамках расследования провели комплексную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила у мужчины психическое расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии. Вину он не признал.
Суд признал мужчину виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
