В Томске мужчина убил двух человек, пытаясь инсценировать ссору между ними
В Томске задержали 39-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в убийстве двух человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По версии следствия, мужчина находился в гостях у знакомого вместе с его приятелем. Компания распивала алкоголь. В какой-то момент один из гостей ушёл спать, после чего между обвиняемым и хозяином квартиры произошёл конфликт на почве взаимных оскорблений.
В ходе ссоры злоумышленник ударил владельца квартиры кухонным ножом. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Осознав произошедшее, нападавший решил устранить спящего гостя, который мог стать свидетелем преступления, и также смертельно ранил его ножом.
С целью скрыть свою причастность к двойному убийству подозреваемый вымыл орудие преступления и вложил нож в руку погибшего хозяина квартиры, пытаясь создать видимость взаимного конфликта между жертвами. Однако в ходе следственных действий мужчина признал вину и дал подробные показания. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
