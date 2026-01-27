Помнит всё, кроме момента избиения: Анжелика Тартанова, пострадавшая от рук тирана, может никогда не узнать, что с ней случилось

27 января 2026, 15:03

Анжелика Тартанова (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

История Анжелики Тартановой, которую жестоко избил её парень, потрясла всю страну. В программе «Пусть говорят» на Первом канале обсудили новые детали этого громкого дела.





Содержание Что произошло? Анжелика впервые появилась в студии Сложная и серьезная ситуация Отражение в зеркале Наркотики и алкоголь Идеализировала партнера

Что произошло?

Анжелика Тартанова (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Анжелика впервые появилась в студии

«Мы знакомы уже давно. Примерно месяца три. Как человек он был нормальным, ничего плохого. Я вообще не понимаю, что произошло. Просто удар. Просто непонятно, почему. И до сих пор у меня состояние шока», — пояснила она.

Сложная и серьезная ситуация

«К счастью, операция прошла успешно. Мы спасли девушку», — поделился врач.

Врач-нейрохирург Вячеслав Смирнов (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Отражение в зеркале

«Как можно было так неудачно упасть? У нее вся голова повреждена. Даже если допустить, что она действительно упала сама, мужчина обязан отвезти ее в больницу, почему он этого не сделал?» — недоумевает сестра.

«Разговоры о свадьбе были. Немного грубым он иногда казался, скрытным. Мы стали проводить вместе почти всё свободное время. Я практически нигде не бывала, поскольку он запрещал и ревновал. Большую часть времени проводила именно с ним. Ни на что другое времени у меня просто не оставалось», — прокомментировала пострадавшая девушка ситуацию.

Наркотики и алкоголь

Руслан (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Идеализировала партнера

«Ревновал страшно. Запрещал общаться с друзьями, заменил ей даже телефон и номер, чтобы никто из прежнего окружения не смог связаться. Контролировал каждый её шаг. Общалась ли лично с Дмитрием? Один раз мельком увидела его в видеозвонке, разговор получился коротким и поверхностным, — рассказала Надежда.