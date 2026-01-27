Помнит всё, кроме момента избиения: Анжелика Тартанова, пострадавшая от рук тирана, может никогда не узнать, что с ней случилось
История Анжелики Тартановой, которую жестоко избил её парень, потрясла всю страну. В программе «Пусть говорят» на Первом канале обсудили новые детали этого громкого дела. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».
Что произошло?22 ноября родные и близкие девушки забили тревогу: 20-го числа Анжелика вышла на связь в последний раз, рассказав друзьям, что намерена разорвать отношения с бойфрендом Дмитрием, известным своим агрессивным поведением. Спустя двое суток врачи московской больницы сообщили шокирующую новость: девушка оказалась в тяжёлом состоянии, лишилась части черепа и утратила память о событиях рокового дня. Специалисты приложили максимум усилий, чтобы спасти её жизнь.
Реакция общественности не заставила себя ждать. По итогам телевизионного сюжета, рассказавшего историю Анжелики, Следственный комитет России принял решение возбудить уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозрения пали на бывшего партнёра пострадавшей — 41-летнего бизнесмена Дмитрия, ранее имевшего проблемы с законом. Мужчина был задержан и помещён под домашний арест. Сам обвиняемый отрицает свою причастность к произошедшему. Бывшая супруга Дмитрия заявила журналистам, что никогда не сталкивалась с проявлениями насилия с его стороны.
Анжелика впервые появилась в студииНесмотря на заметные улучшения состояния здоровья, девушка призналась, что ещё далека от полного восстановления. Как отметила потерпевшая, после пробуждения она находилась в полной амнезии относительно обстоятельств трагедии. Лишь спустя некоторое время начала возвращаться память, однако воспоминания о самом инциденте остаются утраченными. Отвечая на вопросы гостей программы, Анжелика подчеркнула, что давно знала Дмитрия, с которым после случившегося больше не виделась. Тем не менее, несмотря на отсутствие прямого контакта, образ мужчины прочно запечатлён в её сознании.
«Мы знакомы уже давно. Примерно месяца три. Как человек он был нормальным, ничего плохого. Я вообще не понимаю, что произошло. Просто удар. Просто непонятно, почему. И до сих пор у меня состояние шока», — пояснила она.
Анжелика заметила, что Дмитрий никакой помощи ей не оказывает, хотя однажды, судя по рассказам подруг, он посетил её в больнице, чтобы выяснить, как она себя чувствует.
Сложная и серьезная ситуацияВ гостях программы оказался нейрохирург Вячеслав Смирнов, который пролил свет на случившееся. Оказывается, ситуация действительно сложная и серьезная. Травмы головы, по его словам, бывают разные, но случай Анжелики оказался тяжелым. У нее обнаружились две серьезные проблемы одновременно: кровоизлияние под оболочкой мозга и повреждения тканей мозга. Хирург рассказал, что решающим фактором стало своевременное попадание пациентки в больницу. Чтобы снять давление на головной мозг, пришлось сделать операцию: удалили часть костей черепа и фрагменты поврежденной мозговой ткани.
«К счастью, операция прошла успешно. Мы спасли девушку», — поделился врач.
Причина травмы очевидна специалистам: тупой удар по голове каким-то предметом вроде кулака, ноги или тяжелого предмета типа палки. Доктор также успокоил зрителей, сказав, что врачам удастся восстановить внешний вид черепа пострадавшей специальным имплантатом.
Отражение в зеркалеАнжелика поделилась своими переживаниями, отметив, что первое отражение в зеркале после произошедшего стало настоящим потрясением для нее. Рассказывая подробности своей личной жизни, девушка сообщила, что проживала совместно с Дмитрием, мужчина регулярно проверял ее переписку, тогда как сам активно общался с другими женщинами. Между тем сестра пострадавшей утверждает, что бывший партнер в СК РФ заявляет будто бы пострадавшая случайно поскользнулась в ванной и сильно ударилась головой.
«Как можно было так неудачно упасть? У нее вся голова повреждена. Даже если допустить, что она действительно упала сама, мужчина обязан отвезти ее в больницу, почему он этого не сделал?» — недоумевает сестра.
Родственница пострадавшей уточнила, что на момент инцидента пара уже официально рассталась, однако причина возвращения Анжелики в квартиру Дмитрия остается неясной. Ещё одна странность заключается в том, что, пока девушка находилась в бессознательном состоянии в больнице, кто-то вел активную переписку с сыном пострадавшей с её мобильного устройства. Сейчас местонахождение телефона неизвестно — изначально он был у Дмитрия, который предоставил его Анжелике временно.
«Разговоры о свадьбе были. Немного грубым он иногда казался, скрытным. Мы стали проводить вместе почти всё свободное время. Я практически нигде не бывала, поскольку он запрещал и ревновал. Большую часть времени проводила именно с ним. Ни на что другое времени у меня просто не оставалось», — прокомментировала пострадавшая девушка ситуацию.
Наркотики и алкогольВыяснилось, что подозреваемый неравнодушен к дорогим вещам, вкусным напиткам и шикарным поездкам, особенно любимым направлением являются ОАЭ и Европа. Помимо страсти к роскоши, бывший деловой партнер раскрыл любопытные факты о прошлом Дмитрии. Строительный предприниматель Руслан Мильченко рассказал, что познакомился с ним примерно полтора года назад. В то время его считали удачным предпринимателем, который быстро поднялся благодаря нужным связям. Ранее он торговал автомобильными шинами, а потом неожиданно разбогател.
Сначала сотрудничество Руслана и Дмитрия складывалось удачно, но вскоре возникли финансовые споры. Согласно утверждениям бывшего коллеги, подозреваемый задолжал крупную сумму — около полутора миллионов рублей — и упорно уклонялся от возврата долга. Самое интересное началось, когда бывший компаньон пытался вернуть деньги. Во время встреч Дмитрий частенько являлся навеселе и демонстрировал вспыльчивость. Такое поведение наводило многих знакомых на мысли, что причины переменчивых эмоций кроются в злоупотреблении алкоголем и, вероятно, употреблении наркотических веществ. Многие коллеги отмечают, что Дмитрий отличался раздражительностью и готовностью решать конфликты грубой силой.
Идеализировала партнераПодруга Анжелики Надежда вспоминает, насколько глубоко её приятельница идеализировала Дмитрия.
«Ревновал страшно. Запрещал общаться с друзьями, заменил ей даже телефон и номер, чтобы никто из прежнего окружения не смог связаться. Контролировал каждый её шаг. Общалась ли лично с Дмитрием? Один раз мельком увидела его в видеозвонке, разговор получился коротким и поверхностным, — рассказала Надежда.
Анжелика надеется, что Дмитрий возьмет на себя материальное обеспечение её реабилитации, подчеркивая необходимость справедливости. Одновременно с этим она настаивает на строгом наказании виновного, но вспомнить истинного преступника пока не может.