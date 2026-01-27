«Просто прихватил»: Общественник раскрыл детали своего иска к Филиппу Киркорову

27 января 2026, 12:40

Общественник Глеб Рыськов подал иски к Киркорову и Долиной о захвате берега

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Саратовский бизнесмен и общественник Глеб Рыськов объяснил в интервью kp.ru причину своего иска к Филиппу Киркорову. Речь идёт о пирсе на участке певца на Мякининском полуострове.





По словам Рыськова, эта конструкция захватывает часть водоохранной зоны, которую закон запрещает передавать в частную собственность.

«Он её просто прихватил, огородил и спокойно ею пользуется...» — заявил Глеб.