«Просто прихватил»: Общественник раскрыл детали своего иска к Филиппу Киркорову
Общественник Глеб Рыськов подал иски к Киркорову и Долиной о захвате берега
Саратовский бизнесмен и общественник Глеб Рыськов объяснил в интервью kp.ru причину своего иска к Филиппу Киркорову. Речь идёт о пирсе на участке певца на Мякининском полуострове.
По словам Рыськова, эта конструкция захватывает часть водоохранной зоны, которую закон запрещает передавать в частную собственность.
«Он её просто прихватил, огородил и спокойно ею пользуется...» — заявил Глеб.Общественник уточнил требования иска. Он требует привести межевой план в соответствие с законом, освободить 20-метровую береговую полосу от построек, демонтировать объекты и обеспечить свободный доступ граждан к воде.
Если суд поддержит эти требования, для ответчика это может обернуться штрафом в миллионы рублей. Следующее заседание назначили на 13 февраля. Следует отметить, что Рыськов подал аналогичный иск к певице Ларисе Долиной, которой в случае проигрыша тоже может грозить крупный штраф.