Ксения Бородина раскрыла правду о пластических операциях

27 января 2026, 13:25

Ксения Бородина заявила, что никогда не делала пластических операций

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина ответила на подозрения поклонников в пластических операциях. Её слова приводит издание «7 Дней».





Ксения заявила, что никогда не делала операций у хирурга, несмотря на слухи об изменениях в её внешности. Бородина объяснила, что очень боится любых оперативных вмешательств.



Например, для удаления зуба ей иногда нужно несколько раз записаться на приём и потом отменить его. Звезда отметила, что принимает своё тело и не планирует радикальных изменений. По её словам, если она и решится на круговую подтяжку лица, то только ближе к 50 годам.

«Может быть, после 50 решусь на круговую. И то не факт», — сказала Ксения.