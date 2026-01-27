Стало известно о реакции юриста Самойловой на иск Джигана о брачном договоре

27 января 2026, 14:13

Адвокат Самойловой Тонаканян заявил, что она ещё не обсуждала с ним иск Джигана

Денис Устименко-Вайнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Telegram @geegunchill)

Юрист Олег Тонаканян, представляющий интересы блогера Оксаны Самойловой, сообщил, что его клиентка ещё не обсуждала с ним иск от Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Рэпер требует признать брачный договор недействительным.





В беседе с «Газетой.Ru» Тонаканян сообщил, что стороны не предпринимали шагов к переговорам. При этом юрист отметил, что ему неизвестно, согласится ли Самойлова на равный раздел имущества, поскольку они ещё не обсудили этот вопрос после подачи встречного иска.

«На счёт мирного урегулирования могу сказать, что я всегда выступаю за подобный способ. Мы пока не успели встретиться с Оксаной Валерьевной после встречного иска. Но думаю, мы с ней увидимся в ближайшем будущем и обсудим этот вопрос для выработки плана действий», — заявил адвокат.