Порвали документы и ушли в секту: как пропавшие в Петербурге сестры оказались вдали от дома и что с ними сейчас
Двух родных сестер, пропавших в Санкт-Петербурге, нашли во Владимирской области. Оказалось, их увезла и втянула в секту собственная мать. Девочки под ее влиянием отказались от документов и просили их не искать. Как все произошло и что с детьми сейчас — в материале «Радио 1».
Ушли в школу и не вернулись: как начались поискиОб исчезновении 18-летней Марины и 11-летней Ирины стало известно 9 февраля. В тот день старшая повела младшую в школу, но до учебного заведения девочки так и не дошли — именно там первыми забили тревогу.
Информация о пропаже сестер появилась в социальных сетях поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры предположили, что девочки могли находиться за пределами Ленинградской области.
Отец девочек, с которым они проживали в последнее время, с самого начала настаивал на версии, что детей забрала бывшая жена. По его словам, полтора года назад женщина присоединилась к секте, после чего переехала.
Помимо Петербурга и Ленобласти, поиски велись еще в 13 регионах России: Новгородской, Ульяновской, Псковской, Костромской, Владимирской, Волгоградской и других областях.
Мать-сектантка, иконы с «царем» и отказ от документовКак рассказала бабушка девочек Мария в программе «Прямой эфир», ее сноха попала под влияние тоталитарной секты «Русская православная церковь — Царская империя», лидером которой является Леонид Власов.
Родственница также отметила, что в открытых каналах секты прослеживается некий «украинский след» — к примеру, последователи ориентируются на время по Киеву.
Ранее в беседе с «Фонтанкой» пенсионерка подтвердила, что невестка была одержима идеями секты — женщина отказалась от электронных носителей и документов, а также подтолкнула к этой мысли своих дочерей.
«Предводитель секты сидит в тюрьме, но дело его живет и процветает по какой-то непонятной причине. Он у них царь, бог, отец, герой, лики его изображаются на иконах как лик святого», — поделилась с изданием Мария.
«Просим не искать»: видеообращение старшей сестрыЧерез несколько дней после исчезновения в Сети появилось видео, на котором мать и дочки сидят вместе и комментируют ситуацию. В этом обращении Марина заявила, что они с младшей сестрой решили отказаться от документов и вести другой образ жизни. Девушка также набросилась с обвинениями на отца: якобы он угрожал им после того, как они отказались пользоваться «карточками» — предположительно, банковскими и проездными.
В свою очередь, мать девочек Анна заявила, что бывший муж пытается выселить ее с дочерями из квартиры, которая принадлежала ее родителям, и признать их всех невменяемыми. По ее словам, мужчина претендует на жилплощадь, чтобы жить там с другой женщиной и ее детьми.
Анна также отказалась раскрывать свое местоположение и попросила не искать их. Она уверяла, что дети находятся в тепле и безопасности, и «у них все есть».
Однако бабушка девочек в программе «Прямой эфир» назвала эти заявления ложью, призванной опорочить отца перед органами опеки. Она также раскрыла важную деталь: Ирина находилась под полным контролем старшей сестры и не могла даже есть без ее разрешения.
Нашли в 700 км от дома: Владимирская область как «перевалочный пункт»Вечером 12 февраля в Следственном комитете сообщили, что установили местонахождение девочек — их обнаружили на территории Владимирской области, более чем в 700 километрах от дома. По одной из версий, этот регион был лишь «перевалочным пунктом», и мать с детьми направлялась в Ульяновскую область, где находится «штаб» секты.
По данным СК, по делу допрошено более 30 участников религиозного сообщества, проведено девять обысков. Следствие будет ходатайствовать об аресте четверых обвиняемых. В ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.
Где сейчас дети и что говорят экспертыВ студии программы «Прямой эфир» судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко рассказал о личности главаря секты Леонида Власова. По его словам, уроженец Казахстана четырежды судим за разбой, хулиганство и воздействие на несовершеннолетних сексуального характера. Какое-то время Власов жил на Украине, где призывал к террористической деятельности. Вернувшись в Россию, он объявил себя наследником Николая II.
Адепты «приняли присягу» и стали «воинами» Власова, обязуясь браться за оружие по его приказу. Последователи также подписывали договоры дарения, передавая все имущество своему предводителю.
Депутат Госдумы Виталий Милонов, также присутствовавший в студии, пообещал взять расследование под «жесткий контроль». Он назвал членов секты «людьми со сломанной волей, «которые готовы поверить любым словам своего «пророка». Парламентарий также подчеркнул, что «сектанты, управляемые кукловодами из-за рубежа, пытаются разрушить наши семьи».
Криминальный психолог София Болховитина, комментируя видео с матерью и дочерьми, отметила, что все они выглядят одинаково — «будто у них украли личность». По ее словам, это результат качественной психологической обработки.
В конце передачи стало известно, что суд принял решение о возвращении младшей сестры Ирины отцу. Сам мужчина, выходя из здания суда, признался, что проблема решена не полностью: бывшая жена прописана по месту их жительства, не лишена родительских прав и собирается жить с ними. По его словам, девочки находятся в «плачевном состоянии», а их головы «засорены сектантскими идеями». Анна, вышедшая из зала суда следом, отказалась от комментариев и молча села в машину.