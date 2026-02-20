20 февраля 2026, 14:12

Фото: «Лиза Алерт»

Двух родных сестер, пропавших в Санкт-Петербурге, нашли во Владимирской области. Оказалось, их увезла и втянула в секту собственная мать. Девочки под ее влиянием отказались от документов и просили их не искать. Как все произошло и что с детьми сейчас — в материале «Радио 1».





Содержание Ушли в школу и не вернулись: как начались поиски Мать-сектантка, иконы с «царем» и отказ от документов «Просим не искать»: видеообращение старшей сестры Нашли в 700 км от дома: Владимирская область как «перевалочный пункт» Где сейчас дети и что говорят эксперты

Ушли в школу и не вернулись: как начались поиски

Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

Мать-сектантка, иконы с «царем» и отказ от документов

Мария (Фото: кадр из программы «Прямой эфир»)

«Предводитель секты сидит в тюрьме, но дело его живет и процветает по какой-то непонятной причине. Он у них царь, бог, отец, герой, лики его изображаются на иконах как лик святого», — поделилась с изданием Мария.

«Просим не искать»: видеообращение старшей сестры

Марина и Ирина с матерью Анной (Фото: кадр из программы «Прямой эфир»)

Нашли в 700 км от дома: Владимирская область как «перевалочный пункт»

Где сейчас дети и что говорят эксперты

Фото: кадр из программы «Прямой эфир»