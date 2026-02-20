В Подмосковье школьница пристегнула веко к свитеру
В подмосковных Люберцах спасатели помогли девочке, которая при переодевании защемила веко молнией на свитере. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Инцидент произошёл с 12-летней школьницей. Её мать обратилась к спасателям после того, как дочь не смогла самостоятельно освободиться — любое движение причиняло девочке боль.
«Спасатели аккуратно разрезали свитер, чтобы его вес не тянул веко и не причинял боль ребёнку. Затем с помощью слесарного инструмента специалисты разжали замок молнии и освободили веко», — сообщили в ведомстве.Женщина поблагодарила спасателей за оперативную помощь и собирается показать школьницу окулисту, чтобы исключить повреждение глаза.
