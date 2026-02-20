На Байкале восемь человек погибли при провале автобуса с туристами под лёд
В акватории озера Байкал произошло трагическое происшествие с участием туристической группы. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Автомобиль УАЗ, в салоне которого находились девять человек, провалился под лёд. Водитель вёз туристов из Китая на экскурсию к мысу Три Брата. Во время движения по льду он не заметил трещину, в результате чего машина ушла под воду.
Спастись удалось только одному пассажиру. Восемь человек погибли: предварительно, это местный водитель и семь граждан КНР. На месте трагедии работают сотрудники иркутской полиции. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Амурской области пропал вертолёт Robinson. На его борту находились четыре человека. Воздушное судно перевозило сотрудниц МВД и СК. Они летели на место лесозаготовки для расследования обстоятельств смерти.