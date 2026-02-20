Против матери девятилетнего Паши из Петербурга открыли уголовное дело
Уголовное дело возбудили против матери девятилетнего Паши Т., убитого в Санкт-Петербурге.
Об этом 20 февраля сообщил источник «Известий». По его данным, 19 февраля расследование начали по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением.
Следствие считает, что женщина сознательно не выполняла родительские обязанности, из‑за чего у мальчика могли сформироваться признаки девиантного поведения. Как предполагается, это в итоге привело к нарушению половой неприкосновенности и убийству ребенка.
Прощание с Пашей прошло 11 февраля на Южном кладбище Петербурга. Проститься пришли десятки людей. Они несли цветы, выстраивались в очередь под мелким снегом, плакали и поддерживали друг друга. Площадку охраняли сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии.
О пропаже мальчика стало известно 1 февраля — сообщалось, что его ищут уже третий день. Правоохранители проверяли записи камер наблюдения, позже появилась версия о похищении. На следующий день источник СМИ рассказал, что вероятный похититель, приехавший в Петербург из ЛНР, предлагал детям на парковке гипермаркета покататься на машине за деньги.
