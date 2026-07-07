После насмешки над потенцией он отрезал пенсионерке грудь, половые органы и вынес из квартиры: жуткие детали убийства 70-летней женщины
70-летняя Светлана Короткова, несмотря на отсутствие нужды в деньгах, продолжала работать уборщицей, чтобы чувствовать себя нужной. После смерти мужа и сына она осталась почти одна и сблизилась с соседом Александром, которому даже доверила ключи от квартиры. Со временем женщина стала чаще приглашать его и знакомых в гости, пытаясь справиться с одиночеством. Подробнее о том, что произошло дальше, расскажем в материале «Радио 1».
Перестала выходить на связьВ конце мая этого года россиянка перестала отвечать на звонки. Коллеги несколько раз пытались связаться с ней. После этого они решили, что женщина больше не хочет подрабатывать. Лишь через месяц забеспокоилась сестра пенсионерки. Из-за проблем со здоровьем она не смогла приехать сама и попросила соседа зайти в квартиру.
Утром 26 июня мужчина открыл дверь запасными ключами и обнаружил страшную картину. В ванной лежало тело хозяйки. По версии следствия, ей нанесли три удара ножом в шею. Позже выяснилось, что убийца отрезал жертве грудь и половые органы, а части тела унес из квартиры и потом выбросил.
На следующий день силовики задержали подозреваемого. Эксперты нашли на месте много отпечатков пальцев, поэтому личность предполагаемого преступника установили быстро. Им оказался 47-летний дворник Александр Гончаров, живший неподалеку. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В 2004 году суд признал его виновным в убийстве двух человек. На свободу он вышел в 2020 году.
Новая жизньПосле освобождения Гончаров перебрался в Тульскую область. Там он встретил Ольгу из Калуги. Они начали жить вместе и устроились дворниками. В 2021 году пара оформила брак. Как утверждала женщина, муж взял её фамилию, чтобы скрыть прошлую судимость. Ольга не раз приходила в гости к Светлане. По её словам, именно пенсионерка звала их на застолья.
В беседах с журналистами россиянка старалась оправдать супруга. Она говорила, что к трагедии привела внезапная вспышка гнева, а спровоцировала её сама хозяйка квартиры.
«Саша не пьёт, и всё. После работы может взять пива. Иногда выпьет водку в компании, но в запои не уходит. Думаю, и в тот раз бабка его напоила, а потом сказала что-то обидное, вот он и сорвался. Честно говоря, я сама не понимаю, что подтолкнуло его к убийству. Для меня это загадка», — рассказала женщина.