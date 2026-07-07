07 июля 2026, 02:39

Фото: iStock/Mykhaylo Palinchak

70-летняя Светлана Короткова, несмотря на отсутствие нужды в деньгах, продолжала работать уборщицей, чтобы чувствовать себя нужной. После смерти мужа и сына она осталась почти одна и сблизилась с соседом Александром, которому даже доверила ключи от квартиры. Со временем женщина стала чаще приглашать его и знакомых в гости, пытаясь справиться с одиночеством. Подробнее о том, что произошло дальше, расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Перестала выходить на связь Новая жизнь Интимные отношения Суд и приговор

Перестала выходить на связь

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Новая жизнь

«Саша не пьёт, и всё. После работы может взять пива. Иногда выпьет водку в компании, но в запои не уходит. Думаю, и в тот раз бабка его напоила, а потом сказала что-то обидное, вот он и сорвался. Честно говоря, я сама не понимаю, что подтолкнуло его к убийству. Для меня это загадка», — рассказала женщина.

Интимные отношения

Фото: iStock/zoka74

Суд и приговор