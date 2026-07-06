Такси влетело в иномарку за 65 млн рублей на МКАД в Москве

06 июля 2026, 12:25

В Москве Lada Priora влетела в Lamborghini Revuelto в результате ДТП на МКАД

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На 43-м километре МКАД произошло ДТП с участием отечественного автомобиля и премиального суперкара. Об этом стало известно 6 июля.