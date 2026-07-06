Такси влетело в иномарку за 65 млн рублей на МКАД в Москве
На 43-м километре МКАД произошло ДТП с участием отечественного автомобиля и премиального суперкара. Об этом стало известно 6 июля.
По информации Telegram-канала «Новости Москвы», водитель такси на Lada Priora совершил столкновение с Lamborghini Revuelto. Очевидец инцидента, управлявший Mercedes, запечатлел последствия аварии на видео и не скрывал своего удивления случившимся. На опубликованных кадрах видно механические повреждения, полученные обоими транспортными средствами.
Особый резонанс происшествию придает стоимость итальянского автомобиля — цена Lamborghini Revuelto на рынке превышает 65 миллионов рублей. Сумма нанесенного ущерба в настоящее время уточняется. Обстоятельства и детали аварии выясняются.
Ранее массовое ДТП произошло на МКАД и затруднило проезд. Подробности в нашем материале.
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