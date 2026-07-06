В Новосибирской области с начала купального сезона на водоемах погиб 21 человек

06 июля 2026, 12:26

Фото: iStock/Anton_Sokolov

С начала купального сезона в Новосибирской области на водоемах погиб 21 человек, среди которых есть один ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.





В ведомстве уточнили, что почти в половине случаев люди погибли на неофициальных пляжах, где нельзя купаться и нет спасательных постов, отмечает Om1 Новосибирск.





«Наибольшее количество погибших зафиксировано при купании, в том числе восемь случаев в местах массового неорганизованного отдыха людей и семь случаев в местах одиночного купания», — сообщили в МЧС.