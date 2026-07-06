В Новосибирской области с начала купального сезона на водоемах погиб 21 человек
С начала купального сезона в Новосибирской области на водоемах погиб 21 человек, среди которых есть один ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
В ведомстве уточнили, что почти в половине случаев люди погибли на неофициальных пляжах, где нельзя купаться и нет спасательных постов, отмечает Om1 Новосибирск.
«Наибольшее количество погибших зафиксировано при купании, в том числе восемь случаев в местах массового неорганизованного отдыха людей и семь случаев в местах одиночного купания», — сообщили в МЧС.
Во время купального сезона в прошлом году в регионе погиб 31 человек, в том числе семь детей. Большинство случаев произошло на необорудованных водоемах. Спасатели призвали местных жителей купаться только на официально открытых пляжах.