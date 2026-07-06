«Не хотелось бы, чтобы Саша возвращался»: «Битцевскому маньяку» могут дать квартиру в Москве

06 июля 2026, 12:47

KP.RU: маньяк Пичушкин может получить квартиру по реновации в Москве

Александр Пичушкин (Фото: РИА Новости/Алексей Панов)

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, осуждённый за убийство 49 человек, может косвенно стать участником столичной программы реновации. Об этом стало известно 6 июля.





Как сообщает издание kp.ru, пятиэтажный дом, в котором ранее проживал преступник, включили в план сноса и переселения жильцов. Вместе с ним под снос пойдут и соседние здания.



В результате расселения мать Пичушкина получит двухкомнатную квартиру в новостройке. При этом сам осуждённый с 2007 года отбывает пожизненный срок в колонии особого режима «Полярная сова» и не имеет возможности вернуться в столицу.



На текущий момент программа реновации продолжается в установленном порядке. Решение о предоставлении жилья матери осуждённого не противоречит законодательству. Местные жители не скрывают тревоги в связи с возможным переездом родственницы маньяка.





«Не хотелось бы, чтобы Саша возвращался. В какой-то программе на ТВ видела, как он сказал: «Если выйду — продолжу убивать». Мы его тут не ждем после таких заявлений и всего того, что он натворил», — прокомментировала соседка осужденного.