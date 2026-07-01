После похищения женщина родила от своего мучителя и три года пыталась добиться суда. Подробности громкого дела
31 октября 2024 года в Новосибирске завершился громкий судебный процесс. Суд признал 27-летнего Никиту Маршалюка виновным в похищении и истязании женщины. Его жертвой стала бывшая девушка Нина Осинцева. Четыре дня она провела в заточении. Все это время Маршалюк избивал Нину, угрожал ей ножом и ломал психологически. После пережитого девушка забеременела от мучителя и несколько лет пыталась добиться для него наказания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Переезд обернулся кошмаромВ 2019 году Нина Осинцева впервые вышла замуж. Но семейная жизнь не задалась: муж изменял, и союз быстро распался. Россиянка собрала вещи и ушла. Вскоре в ее жизни появился Никита Маршалюк. Осенью 2020 года пара начала жить вместе в квартире его родителей. Деньги у них шли в общий бюджет: Никита трудился водителем-экспедитором, Нина сначала продавала обувь в салоне, а потом устроилась в зоомагазин. Сначала все шло спокойно. Но тревожные сигналы появились уже в первые месяцы.
«Первые полгода он казался нормальным, только иногда проверял переписки в телефоне. Я жила по схеме «работа — дом», с первым мужем еще не оформила развод, но не общалась. Потом случайно узнала, что Никита сам переписывается и флиртует со своей бывшей. Получалось странно: у меня он проверял телефон, а сам вел себя нечестно», — рассказала «КП-Новосибирск» пострадавшая.
Из-за ревности ссоры вспыхивали все чаще. Никита подозревал Нину в измене, она упрекала его в том же. В конце концов девушка решила уйти. Она сняла квартиру. Никита предложил помочь с переездом, и Нина согласилась. Тогда она еще не знала, что с этого начнется кошмар.
Четыре дня удерживал и избивалВ августе 2021 года Нина приехала к Маршалюку за вещами. Сначала он держался спокойно. Во время сборов ей позвонил первый муж. Они обсуждали развод. Никита услышал разговор, вспылил, выхватил телефон и начал бить девушку прямо в съемной квартире. Потом затолкал ее в свою «Тойоту» и увез к себе. Там он запер Нину и продолжил издевательства. На следующий день девушка вырвалась в подъезд и закричала, прося о помощи. Соседи не откликнулись. Никита догнал ее и силой вернул в квартиру. По словам Нины, четыре дня он не выпускал ее из квартиры родителей. Каждый день избивал и не отдавал телефон. Из-за этого она не могла связаться с друзьями и коллегами, а они не получали ответа на звонки.
Россиянка вспоминала, что Маршалюк не пил, но едва сдерживал ярость. После попытки побега он ожесточился: водил ножом по телу, угрожал убийством, порезал бедро и отрезал прядь волос. В последний вечер, по ее словам, он избивал ее около пяти часов. Врачей не вызвал. Рану на глазнице заклеил лейкопластырем.
Нина сбежала от мучителя, но полиция отпустила его уже наутроНина собрала остатки сил, взяла себя в руки и убедила мучителя, что не уйдет от него. Она попросила отпустить ее к машине за сигаретами и вернуть телефон. Маршалюк поверил. Как только он открыл дверь, Нина выскочила в подъезд, захлопнула ее, бросила ключи от машины на капот и побежала к сестре.
«Я бежала и ужасно его боялась. Мне казалось, что он вот-вот выберется из квартиры и убьет меня. По дороге я даже пряталась в противопожарном рву. Так, петляя, добралась до квартиры сестры. Когда она открыла дверь, сразу разрыдалась: на мне не осталось живого места», — рассказывала она и показывала снимки, сделанные в тот день.
В больницу №34 девушку увезла скорая. Врачи диагностировали рану бедра, перелом глазницы, сотрясение, ссадины и ушибы. Нину прооперировали. В тот же вечер полицейские задержали Маршалюка, но утром отпустили. Уголовное дело не возбудили. Позже Маршалюк пришел к ней в палату, извинился и принес лекарства. Нина не устояла.
«Следователи МВД опрашивали меня в больнице, но я уже не помню, что именно говорила. Тогда Маршалюк пришел ко мне, извинился и принес лекарства. Он пытался загладить вину, снова стал ласковым. Потом уговорил меня вернуться. Я пожалела его и решила дать еще один шанс. Полиция не привлекла его к уголовной ответственности, а я снова переехала к нему», — вспоминала Нина.
Избил беременную сибирячку в машинеЧерез пару недель все началось снова: ревность, скандалы, побои. Нина приходила на работу с синяками. Она жила в постоянном страхе, не решалась рассказать родителям о происходящем и не находила сил еще раз обратиться в полицию. О ее положении знала только сестра, она и старалась поддерживать Нину. В конце 2021 года россиянка все же написала заявление на Маршалюка в отделе полиции. Сотрудники предложили опустить его в ящик и ждать звонка. Талон-уведомление ей не выдали, после этого никто с ней не связался.
В марте 2022 года Нина узнала, что ждет ребенка. В июле, когда она возвращалась домой после УЗИ, Маршалюк устроил скандал прямо в машине и начал бить ее по лицу. Девушка закричала. Ее услышал случайный прохожий. Он перегородил автомобилю дорогу, и только тогда Маршалюк остановился.
Позже Нина признавалась, что сама не понимала, почему оставалась рядом с ним. По ее словам, Никита почти не содержал семью: в основном деньги зарабатывала она. Лишь на позднем сроке беременности он пошел подрабатывать в такси. Сейчас, говорит Нина, он уверяет всех, будто готовился к рождению ребенка и покупал вещи и кроватку. Но, как утверждает девушка, все это она оплачивала из декретных, а подтвердить это могут выписки со счета. Пострадавшая называла его монстром и говорила, что он избил ее даже на седьмом месяце беременности. После этого она попала в больницу на сохранение из-за угрозы выкидыша.
После рождения ребенкаВ ноябре 2022 года Нина родила здоровую девочку. Маршалюк встретил ее с ребенком у роддома. Но меньше чем через неделю Нина уехала к родителям: дома снова начались скандалы. Она хотела спокойно расстаться и навсегда забыть о бывшем. Однако Никита не оставлял ее в покое. Дочь он признавать не хотел, но при этом продолжал давить на Нину.
«Он – биологический отец дочки. После ухода от него я смогла развестись с первым мужем. Но по закону новорожденного ребенка автоматом записали на экс-супруга, а не на Никиту. К тому же биологический отец ребенка не заявился в течение 300 дней. Да и говорил, что не уверен, что дочь его. Никита сам отказался от нее, а потом вдруг стал угрожать, что вообще заберет у меня ребенка. После этого я решила дать ход уголовному делу, я не хочу, чтобы в жизни моей девочки появился такой папаша. Я уже обращалась в полицию, но дело возбудили только после третьего обращения через онлайн-заявление», – говорила Нина.
В конце 2022 года Нина отправила обращение через сайт Главного управления МВД по Новосибирской области. На этот раз последовала реакция. Материалы передали в Следственный комитет. Там назначили судебно-медицинскую экспертизу. Она подтвердила вред здоровью средней тяжести. Маршалюка отпустили под подписку о невыезде, поскольку раньше его не судили.
Суд и приговорНа следствии и в суде Маршалюк вину не признал. В разговоре с корреспондентами «КП»-Новосибирск он заявлял, что набросился на Нину после ее слов об измене. По его версии, девушка сама рассказала о связи с другим мужчиной и уверяла, что ее принудили. Он уверял, что не удерживал девушку силой и не избивал ее. Еще он говорил, что Нина собиралась остаться с ним, потому что он о ней заботился. По его словам, это продолжалось четыре дня. После очередной ссоры девушка ушла и заперла его. Позже он нашел спрятанные ключи. В суде Маршалюк повторял ту же версию. Судья этим словам не поверил. Основой обвинительного приговора стали показания Нины, медицинские документы и свидетельства очевидцев. Среди них — сестра девушки и прохожий, остановивший избиение.
С похищения минуло три года, но следы насилия до сих пор остались на теле Нины. У нее сохранился шрам от пореза на бедре и последствия перелома глазницы. Сейчас девушка замужем, растит дочку и чувствует себя в безопасности. Она решила выучиться на психолога кризисного центра, чтобы помогать женщинам, пережившим домашнее насилие.
Суд поддержал Нину. 31 октября 2024 года судья признал Маршалюка виновным и назначил ему пять лет колонии строгого режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Нина добилась справедливости, хотя путь к ней занял много времени и потребовал огромных сил.