01 июля 2026, 03:20

Фото: iStock/Srdjanns74

31 октября 2024 года в Новосибирске завершился громкий судебный процесс. Суд признал 27-летнего Никиту Маршалюка виновным в похищении и истязании женщины. Его жертвой стала бывшая девушка Нина Осинцева. Четыре дня она провела в заточении. Все это время Маршалюк избивал Нину, угрожал ей ножом и ломал психологически. После пережитого девушка забеременела от мучителя и несколько лет пыталась добиться для него наказания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Переезд обернулся кошмаром Четыре дня удерживал и избивал Нина сбежала от мучителя, но полиция отпустила его уже наутро Избил беременную сибирячку в машине После рождения ребенка Суд и приговор

Переезд обернулся кошмаром

«Первые полгода он казался нормальным, только иногда проверял переписки в телефоне. Я жила по схеме «работа — дом», с первым мужем еще не оформила развод, но не общалась. Потом случайно узнала, что Никита сам переписывается и флиртует со своей бывшей. Получалось странно: у меня он проверял телефон, а сам вел себя нечестно», — рассказала «КП-Новосибирск» пострадавшая.

Четыре дня удерживал и избивал

Фото: iStock/Alex Milan

Нина сбежала от мучителя, но полиция отпустила его уже наутро

«Я бежала и ужасно его боялась. Мне казалось, что он вот-вот выберется из квартиры и убьет меня. По дороге я даже пряталась в противопожарном рву. Так, петляя, добралась до квартиры сестры. Когда она открыла дверь, сразу разрыдалась: на мне не осталось живого места», — рассказывала она и показывала снимки, сделанные в тот день.

«Следователи МВД опрашивали меня в больнице, но я уже не помню, что именно говорила. Тогда Маршалюк пришел ко мне, извинился и принес лекарства. Он пытался загладить вину, снова стал ласковым. Потом уговорил меня вернуться. Я пожалела его и решила дать еще один шанс. Полиция не привлекла его к уголовной ответственности, а я снова переехала к нему», — вспоминала Нина.

Избил беременную сибирячку в машине

Фото: iStock/powerbeephoto

После рождения ребенка

«Он – биологический отец дочки. После ухода от него я смогла развестись с первым мужем. Но по закону новорожденного ребенка автоматом записали на экс-супруга, а не на Никиту. К тому же биологический отец ребенка не заявился в течение 300 дней. Да и говорил, что не уверен, что дочь его. Никита сам отказался от нее, а потом вдруг стал угрожать, что вообще заберет у меня ребенка. После этого я решила дать ход уголовному делу, я не хочу, чтобы в жизни моей девочки появился такой папаша. Я уже обращалась в полицию, но дело возбудили только после третьего обращения через онлайн-заявление», – говорила Нина.

Суд и приговор