В Пермском крае медведь напал на мальчика, собиравшего землянику
В Пермском крае медведь напал на ребёнка. Подробности приводит портал «Парма Новости».
Чрезвычайное происшествие случилось 30 июня примерно в трёх километрах от деревни в Кудымкарском районе.
По предварительным сведениям, медведь напал на мальчика в тот момент, когда он вместе с матерью собирал в лесу землянику. Зверь сильно исцарапал ребёнка. Медики госпитализировали пострадавшего, информация о его текущем состоянии отсутствует.
Отмечается, что за последние две недели местные жители не раз замечали в окрестностях села медведей. Они видели двух медвежат, которые переходили дорогу, находили свежие следы жизнедеятельности и замечали медведицу с одним детёнышем.
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