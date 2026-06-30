Мигрант приставал к девочке-подростку в московском кафе
В Москве уроженца Таджикистана лишили свободы за действия сексуального характера в отношении 17-летней девушки в общественном месте. Об этом пишет mk.ru.
В марте текущего года в кафе быстрого питания, расположенном на Зеленом проспекте, произошел инцидент. Согласно информации, предоставленной судом, 33-летний мужчина, который работал в компании по ремонту лифтов, употребил алкогольные напитки и пришел в заведение, где продолжил выпивать.
Затем он направился в туалет, где увидел двух подростков. Мужчина начал приставать к одной из девушек. Испуганная школьница сообщила о произошедшем своим знакомым, после чего на место вызвали сотрудников полиции.
Мигранта задержали и передали в следственные органы. Перовский суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы.
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