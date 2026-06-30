Мигрант приставал к девочке-подростку в московском кафе

30 июня 2026, 12:16

В Москве мигранта приговорили к 10 годам колонии за домогательства к подростку

Фото: iStock/Rawf8

В Москве уроженца Таджикистана лишили свободы за действия сексуального характера в отношении 17-летней девушки в общественном месте. Об этом пишет mk.ru.