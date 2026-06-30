В Москве сантехник на велосипеде схватил незнакомую девушку за грудь

30 июня 2026, 14:18

В Москве суд арестовал сантехника на 15 суток за приставание к девушке на улице

Фото: Istock/AMilkin

Вечером 27 июня в столице сантехник на велосипеде совершил непристойное касание прохожей. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».