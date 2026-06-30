В Москве сантехник на велосипеде схватил незнакомую девушку за грудь
Вечером 27 июня в столице сантехник на велосипеде совершил непристойное касание прохожей. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Усатновлено, что мужчина передвигался по тротуару на велосипеде и в какой-то момент схватил за грудь проходившую мимо незнакомую девушку. Пострадавшая москвичка незамедлительно обратилась в полицию и написала официальное заявление.
Правоохранители оперативно установили личность нарушителя. В ходе судебного разбирательства обвиняемый заявил, что в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и плохо помнит детали произошедшего.
Однако это обстоятельство не повлияло на решение суда. Судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста. Ближайшие две недели сантехник проведёт в спецприёмнике. Известно, что задержанный состоит в официальном браке.
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