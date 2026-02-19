«Посмертный треугольник»: жена и сожительница не могут поделить наследство мужчины после его гибели. Подробности
В студии программы «Мужское / Женское» произошел скандал. Участники любовного треугольника пытаются выяснить, кому должно достаться наследство после смерти Владислава Степанова: новоиспеченной супруге Ксении или матери ребенка мужчины Татьяне Бурнашовой. На чьей стороне правда и в пользу кого решится денежный спор — в материале «Радио 1».
История выпуска
19 декабря 2024 года 24-летняя Ксения Степанова из Сыктывкара вышла замуж за 34-летнего заключенного Владислава Степанова. Брак зарегистрировали в исправительной колонии, куда Ксения приезжала к нему на свидания. 14 февраля стало известно о гибели мужчины.
Бывшая сожительница Владислава и мать его ребенка Татьяна обвиняет Ксению в мошенничестве, утверждая, что брак был фиктивным и направлен на получение наследства. Ксения же настаивает на искренности своих чувств.
Позиция жены Ксении Степановой
В студии ток-шоу Ксения Степанова сообщила о гибели своего супруга Владислава Степанова. Девушка, выражая свою любовь к супругу, не может принять его смерть и не верит в нее. Она познакомилась с ним через социальные сети и была осведомлена о его ребенке от женщины по имени Татьяна, однако это не помешало их роману.
Ксения заявила, что намерена получить наследство Владислава.
Что считает мать покойного
Мать Владислава Степанова, Ангелина, сообщила, что не знала о его женитьбе. Супругу сына, Ксению, она второй раз в жизни увидела на телепрограмме «Мужское / Женское».
По ее словам, все время, пока Владислав развивал отношения с Ксенией, он поддерживал связь с матерью своего восьмилетнего ребёнка, Татьяной.
Мнение сожительницы Татьяны Бурнашовой
Бывшая сожительница Владислава Татьяна Бурнашова поделилась, что после того, как узнала о его женитьбе на другой женщине, она прекратила с ним всякое общение. Тем не менее женщина продолжала получать выплаты на их общего ребёнка.
Татьяна убеждена, что деньги, оставленные Степановым после смерти, должны быть направлены ей и её ребёнку, а также его родителям. По мнению россиянки, Ксения Степанова не имеет законных оснований претендовать на эти средства.
Вердикт экспертов и итоги программы
Эксперты студии пришли к единому заключению, что Ксении не следует получать деньги, поскольку она и Владислав фактически не жили вместе и не создали полноценную семью. По мнению экспертов, пособие должно быть направлено на содержание сына Степанова.
Ведущий программы Александр Гордон рекомендовал Ксении вступить в наследство, открыть банковский счет на имя ребенка и перевести туда средства. Это позволит мальчику воспользоваться деньгами по достижении совершеннолетия, исключая возможность их неправомерного использования матерью Татьяной или пьющими родителями покойного. В результате, Ксения написала соответствующую расписку на имя ребенка своего мужа.