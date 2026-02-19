Достижения.рф

«Посмертный треугольник»: жена и сожительница не могут поделить наследство мужчины после его гибели. Подробности

Фото: iStock/kieferpix

В студии программы «Мужское / Женское» произошел скандал. Участники любовного треугольника пытаются выяснить, кому должно достаться наследство после смерти Владислава Степанова: новоиспеченной супруге Ксении или матери ребенка мужчины Татьяне Бурнашовой. На чьей стороне правда и в пользу кого решится денежный спор — в материале «Радио 1».



История выпуска


19 декабря 2024 года 24-летняя Ксения Степанова из Сыктывкара вышла замуж за 34-летнего заключенного Владислава Степанова. Брак зарегистрировали в исправительной колонии, куда Ксения приезжала к нему на свидания. 14 февраля стало известно о гибели мужчины.

Бывшая сожительница Владислава и мать его ребенка Татьяна обвиняет Ксению в мошенничестве, утверждая, что брак был фиктивным и направлен на получение наследства. Ксения же настаивает на искренности своих чувств.

Позиция жены Ксении Степановой


В студии ток-шоу Ксения Степанова сообщила о гибели своего супруга Владислава Степанова. Девушка, выражая свою любовь к супругу, не может принять его смерть и не верит в нее. Она познакомилась с ним через социальные сети и была осведомлена о его ребенке от женщины по имени Татьяна, однако это не помешало их роману.

Ксения Степанова (Фото: кадр из программы «Мужское / Женское»)

Ксения заявила, что намерена получить наследство Владислава.

Что считает мать покойного


Мать Владислава Степанова, Ангелина, сообщила, что не знала о его женитьбе. Супругу сына, Ксению, она второй раз в жизни увидела на телепрограмме «Мужское / Женское».

По ее словам, все время, пока Владислав развивал отношения с Ксенией, он поддерживал связь с матерью своего восьмилетнего ребёнка, Татьяной.

Мнение сожительницы Татьяны Бурнашовой


Бывшая сожительница Владислава Татьяна Бурнашова поделилась, что после того, как узнала о его женитьбе на другой женщине, она прекратила с ним всякое общение. Тем не менее женщина продолжала получать выплаты на их общего ребёнка.

Татьяна убеждена, что деньги, оставленные Степановым после смерти, должны быть направлены ей и её ребёнку, а также его родителям. По мнению россиянки, Ксения Степанова не имеет законных оснований претендовать на эти средства.

Вердикт экспертов и итоги программы


Эксперты студии пришли к единому заключению, что Ксении не следует получать деньги, поскольку она и Владислав фактически не жили вместе и не создали полноценную семью. По мнению экспертов, пособие должно быть направлено на содержание сына Степанова.

Ксения Степанова (Фото: кадр из программы «Мужское / Женское»)

Ведущий программы Александр Гордон рекомендовал Ксении вступить в наследство, открыть банковский счет на имя ребенка и перевести туда средства. Это позволит мальчику воспользоваться деньгами по достижении совершеннолетия, исключая возможность их неправомерного использования матерью Татьяной или пьющими родителями покойного. В результате, Ксения написала соответствующую расписку на имя ребенка своего мужа.
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0