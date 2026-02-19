В Якутии мужчина изнасиловал женщину, жестоко расправился с ней и бросил за остановкой

19 февраля 2026, 08:39

В Якутии мужчина получил срок 19 лет за изнасилование и расправу над женщиной

Фото: iStock/artisteer

Суд вынес приговор мужчине из Якутии, который изнасиловал женщину, после чего расправился с ней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.