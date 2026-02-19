В Якутии мужчина изнасиловал женщину, жестоко расправился с ней и бросил за остановкой
Суд вынес приговор мужчине из Якутии, который изнасиловал женщину, после чего расправился с ней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Трагедия произошла в городе Нерюнгри. По данным следствия, мужчина пригласил новую знакомую в подвал своего рабочего места. Там он совершил насилие, которое привело к смерти женщины из-за полученных травм.
Чтобы скрыть преступление, злоумышленник нанес гостье ножевые ранения в шею и грудь. Затем он обмотал тело полиэтиленом и оставил за остановкой.
Правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что это ранее судимый местный житель. Против него было возбуждено уголовное дело.
Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 15 лет — в колонии строгого режима.
