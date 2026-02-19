Мужчина подорвал гранату в Ростовской области при попытке задержания
Мужчина подорвал гранату при попытке его задержания полицейскими в Ростовской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что он погиб, а двое полицейских получили травмы. Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы.
Согласно информации МВД, этот человек находился в федеральном розыске и скрывался в районе Таганрога. Силовики нашли подозреваемого в одном из жилых зданий. При попытке задержания мужчина оказал сопротивление.
