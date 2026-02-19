Достижения.рф

Мужчина подорвал гранату в Ростовской области при попытке задержания

Фото: iStock/Олег Копьёв

Мужчина подорвал гранату при попытке его задержания полицейскими в Ростовской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Уточняется, что он погиб, а двое полицейских получили травмы. Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы.

Согласно информации МВД, этот человек находился в федеральном розыске и скрывался в районе Таганрога. Силовики нашли подозреваемого в одном из жилых зданий. При попытке задержания мужчина оказал сопротивление.

Екатерина Коршунова

