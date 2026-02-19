Заключенный зарезал сокамерника и съел части его тела
В Чили заключенный тюрьмы города Ла-Серена расправился с сокамерником и съел части его тела. Об этом сообщает El Heraldo de Mexico.
21-летний Мануэль Игнасио Фуэнтес заявил, что его 26-летний сокамерник Фелипе Сепульведа первым напал на него с ножом. У Фуэнтеса также был нож, и он использовал его для защиты. Осужденный увернулся от удара и вонзил лезвие в шею Сепульведы.
После этого Фуэнтес осознал, что произошло, и впал в состояние отчаяния. Чтобы справиться с этим, он съел части тела Сепульведы. Затем он накрыл труп и уснул рядом.
Отец Фуэнтеса обвинил руководство тюрьмы в произошедшем. Мужчина отметил, что его сын страдает от шизофрении и нуждается в особом уходе, но в тюрьме ему не предоставляли никаких лекарств. Согласно его мнению, Фуэнтес совершил нападение в состоянии психоза.
Диагноз юноши также подтвердила его девушка. По её словам, психическое состояние Фуэнтеса ухудшалось с каждым днём, и он начал галлюцинировать. Ему казалось, что за ним постоянно следит незнакомец в тёмном костюме.
