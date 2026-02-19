Заключенный зарезал сокамерника и съел части его тела

19 февраля 2026, 08:13

EHdM: в тюрьме шизофреник убил ножом сокамерника и съел части его тела

Фото: iStock/FOTOKITA

В Чили заключенный тюрьмы города Ла-Серена расправился с сокамерником и съел части его тела. Об этом сообщает El Heraldo de Mexico.