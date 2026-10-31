31 октября 2026, 04:41

Фото: iStock/da bali

Ольга Климова познакомилась с иностранным предпринимателем Николасом Мартинесом около полутора десятков лет назад. Он помогал ее семье и купил ей квартиру в Омске. В феврале 2019 года женщина заявила, что Мартинес пытался задушить ее по дороге в аэропорт. Суд освободил мужчину в зале заседаний. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как Ольга Климова познакомилась с Николасом Мартинесом Отношения Ольги Климовой и Николаса Мартинеса Что произошло по дороге в аэропорт Омска Версия следствия и позиция Николаса Мартинеса Какой приговор вынес суд

Как Ольга Климова познакомилась с Николасом Мартинесом

Отношения Ольги Климовой и Николаса Мартинеса

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Что произошло по дороге в аэропорт Омска

Версия следствия и позиция Николаса Мартинеса

Фото: iStock/Yingko

Какой приговор вынес суд