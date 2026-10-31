«Потратил на нее 32 миллиона»: богатый иностранец напал на женщину, которую содержал вместе с ее любовником. Что известно?
Ольга Климова познакомилась с иностранным предпринимателем Николасом Мартинесом около полутора десятков лет назад. Он помогал ее семье и купил ей квартиру в Омске. В феврале 2019 года женщина заявила, что Мартинес пытался задушить ее по дороге в аэропорт. Суд освободил мужчину в зале заседаний. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как Ольга Климова познакомилась с Николасом МартинесомОна познакомилась с Мартинесом в ресторане в Бишкеке. Тогда женщина жила там с матерью, сестрой и сыном. Ей исполнилось 26 лет, а ее новому знакомому — около 50. На суде Мартинес рассказал другую историю. Он утверждал, что встретил Ольгу в ОАЭ, хотя матери она говорила, что находится в Бишкеке. Иностранец представлялся дизайнером и предпринимателем. По его словам, он владел текстильной фабрикой в Испании и представлял предприятия Пакистана, Испании и Аргентины. Мужчина дарил Ольге подарки и возил ее на средиземноморские курорты. Пара общалась на английском языке, который женщина выучила ради этих отношений. Мартинес стал крестным отцом старшего сына Климовой. Он помог всей семье переехать из Киргизии в Омск.
Отношения Ольги Климовой и Николаса МартинесаУчастники истории по-разному рассказывали о своих отношениях. Ольга утверждала, что их роман продлился около трех лет, после чего они остались друзьями. Николас настаивал, что пара встречалась до последнего. Мужчина заявил, что за годы отношений потратил на нее 32 миллиона рублей. Позже у Климовой появился другой мужчина. От него она родила дочь. При этом Мартинес продолжал помогать семье деньгами. Иностранец поддержал Ольгу, когда она вместе с дочерью переехала в Санкт-Петербург. Там женщина устроилась риелтором. По словам знакомых, ее заработка не хватало даже на съемную квартиру. Сам Николас жил в Испании и примерно раз в два месяца приезжал к ней. Затем Климова вернулась в Омск, где жили ее мать и старший сын. Мартинес купил женщине трехкомнатную квартиру. Там она поселилась с детьми и новым сожителем. Во время приездов Николас останавливался в соседней комнате и продолжал содержать семью.
Что произошло по дороге в аэропорт ОмскаВ последний раз Мартинес приехал в Омск в феврале 2019 года, накануне Дня всех влюбленных. По словам Ольги и ее матери, во время этого визита женщина окончательно дала ему понять, что расстается с ним. В ночь на 15 февраля Климова собиралась улететь в Петербург. Николас намеревался остаться в Омске еще на неделю и вызвался отвезти ее в аэропорт на арендованной машине. По рассказу женщины, в дороге спутник пожаловался на боль в животе и попросил ее сесть за руль. Сам он перебрался на заднее сиденье. Когда автомобиль тронулся, мужчина накинул ей на шею веревку и начал душить. Удавка соскользнула на лицо, после чего Ольга вырвалась и убежала.
Мартинес поехал в аэропорт один. Там Климову ждали мать и младшая сестра. По их словам, Николас попросил их подождать Ольгу, а сам направился к стойке регистрации. Он нес свои вещи, а также чемодан и сумочку спутницы. Позже женщина позвонила родным и рассказала о нападении. Мать и сестра приехали к Ольге домой. Они увидели у нее синяки под глазами, след на шее и рану на лице. После этого родственницы вместе с ней отправились в полицию.
Версия следствия и позиция Николаса МартинесаСледствие считало, что Мартинес заранее готовился к нападению и планировал избавиться от тела. По этой версии, для этого ему понадобились мешки и скотч. После случившегося он, как полагали следователи, забрал вещи Ольги, чтобы не оставлять улик, и улетел в Петербург.
Мужчину обвиняли в покушении на убийство и краже. Обвинение считало, что после нападения он забрал у Климовой 117 тысяч рублей. Ему грозило до 10 лет колонии. Мартинес вину не признал. Он утверждал, что Ольга придумала историю, чтобы его очернить. По его версии, женщина сама попросила остановить машину, открыла дверь и убежала. Раны на ее лице он, по собственным словам, впервые увидел в кабинете следователя. Мужчина объяснил и наличие вещей в автомобиле. По его словам, скотч и мусорные мешки он покупал для работы, перчатки — для уборки дома, а веревку использовал, чтобы передвигать тяжелые предметы.