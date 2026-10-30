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Пьяный россиянин насмерть забил собственного деда

В Ижевске осудят 22-летнего парня за убийство дедушки
Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собственного деда. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».



Материалы дела передали в суд. Молодой человек обвиняется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, 7 августа фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил пенсионера руками, ногами и подручными предметами. От полученных травм пожилой мужчина скончался.

Ранее пожилая женщина до смерти забила мужа деревянным мечом. Пенсионера госпитализировали.

Никита Кротов

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