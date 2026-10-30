Пьяный россиянин насмерть забил собственного деда
В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собственного деда. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».
Материалы дела передали в суд. Молодой человек обвиняется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
По версии следствия, 7 августа фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил пенсионера руками, ногами и подручными предметами. От полученных травм пожилой мужчина скончался.
Ранее пожилая женщина до смерти забила мужа деревянным мечом. Пенсионера госпитализировали.
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