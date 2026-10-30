Появились подробности об охотнике, оставшемся в тайге с медведями после смерти напарника
Напарник известного охотника из Красноярского края Виталия Елфимова, ставшего жертвой медведя, остался с его телом в тайге. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По данным телеканала, 29-летний Юрий находится с телом товарища в лесной избе примерно в 160 километрах от ближайшего села Черемшанка. Мужчина имеет при себе несколько патронов и рацию, с помощью которой поддерживает связь с другими охотниками.
Спасатели также получили информацию о его местонахождении. Ситуацию осложняет количество запасов еды — ее осталось максимум на неделю, при этом опыта выживания в тайге молодой человек не имеет.
Напомним, Елфимов стал жертвой медведя в верховьях реки Казыр, когда пошел вместе с напарником охотиться на хищников. Нападение произошло, когда мужчина находился в Курагинском районе.
Спасти Юрия и доставить тело Виталия пока не удается: вылету вертолета со спасателями препятствует снегопад в районе эвакуации, и помощь отправится туда, как только погода улучшится.
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