Появились подробности об охотнике, оставшемся в тайге с медведями после смерти напарника

30 октября 2026, 15:08

Напарник растерзанного медведем охотника остался в красноярской тайге с его телом

Фото: iStock/ErikMandre

Напарник известного охотника из Красноярского края Виталия Елфимова, ставшего жертвой медведя, остался с его телом в тайге. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.