В Москве ДТП парализовало движение в ЮЗАО

30 октября 2026, 14:45

В Москве произошло ДТП на Новоясеневском проспекте в ЮЗАО

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

На Новоясеневском проспекте в районе пересечения с улицей Тарусская произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.