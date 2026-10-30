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В Москве ДТП парализовало движение в ЮЗАО

В Москве произошло ДТП на Новоясеневском проспекте в ЮЗАО
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

На Новоясеневском проспекте в районе пересечения с улицей Тарусская произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.



По данным ведомства, движение в районе аварии не затруднено, пишет Агентство городских новостей «Москва». На месте работают оперативные службы города.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Египте случилось жесткое ДТП с автобусом и грузовиком. Пострадали россияне.

Никита Кротов

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