В Москве ДТП парализовало движение в ЮЗАО
В Москве произошло ДТП на Новоясеневском проспекте в ЮЗАО
На Новоясеневском проспекте в районе пересечения с улицей Тарусская произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По данным ведомства, движение в районе аварии не затруднено, пишет Агентство городских новостей «Москва». На месте работают оперативные службы города.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в Египте случилось жесткое ДТП с автобусом и грузовиком. Пострадали россияне.
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