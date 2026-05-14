Потрошитель в погонах: как экс-милиционер из Новосибирска убил 19 проституток?
В Новосибирске суд назначил пожизненное наказание 52-летнему Евгению Чуплинскому, бывшему сотруднику вневедомственной охраны. Следствие считает, что он лишил жизни 19 женщин, которые оказывали интимные услуги. Силовики впервые задержали россиянина в 2006 году. Тогда у них не хватило доказательств. В 2016-м оперативники снова вышли на подозреваемого и собрали улики, которые легли в основу дела. Многие жители города до последнего не верили, что за серией жестоких преступлений стоит человек, которого они хорошо знали. По версии следствия, убийства начались еще в конце 1990-х. Расчлененные останки находили в разных районах Новосибирска. Чаще всего преступник бросал их у дорог и на свалках. Головы лежали в мешках или капюшонах. На лицах жертв убийца вырезал пентаграммы. Чуплинский вину не признал. Он говорил, что пошел на сотрудничество со следствием только из страха за жену и детей. О том, как сыщики вышли на новосибирского маньяка, — в материале «Радио 1».
Жертв может быть большеСудмедэксперты пришли к выводу, что бывший сотрудник вневедомственной охраны психически вменяем и понимал, к чему ведут его поступки. При этом специалисты выявили у него склонность к гомицидомании — непреодолимой тяге к убийствам — и некросадизму, то есть надругательству над телами погибших. Во время процесса судья Новосибирского областного суда Людмила Билюкова заявила о «грубой дисгармонии» его личности. По ее словам, Чуплинский отличается конфликтным характером. Главным мотивом для него стало самоутверждение и зависимость от чужой оценки.
Подружки по делуВ конце 1990-х Чуплинский служил в отделе вневедомственной охраны Кировского района Новосибирска. В его маршрут входила так называемая «пьяная дорога» — место, где обычно стояли проститутки. Позже бывший милиционер говорил журналистам, что хорошо знал этих женщин. По его версии, они делились с ним сведениями о том, что происходило в районе. Благодаря таким контактам мужчина демонстрировал начальству хорошие результаты. Он сообщал о преступлениях разного рода: от перевозки наркотиков и оружия до работы притонов и нелегальной продажи алкоголя. С 1998 по 2005 год в Новосибирске и области находили расчлененные тела девушек. Останки лежали у дорог и на стихийных свалках. Следствие пришло к выводу, что преступник выбирал похожих жертв. Все они были примерно одного возраста, схожей внешности и занимались проституцией. Местные издания писали о «маньяке-сатанисте»*. По этой версии, злоумышленник знакомился с молодыми женщинами на улице и предлагал провести время вместе. Затем он увозил их в безлюдные места. После близости он убивал своих спутниц с особой жестокостью, расчленял тела и разбрасывал останки по городу и его окрестностям. На местах расправ преступник оставлял амулеты и колышки с непонятными знаками. Вероятно, так он пытался сбить следствие с толку и создать образ сатаниста*. Одну часть тела очередной жертвы он сохранял при себе. Избавлялся от нее только после нового убийства. Позже в суде выяснилось, что мужчина не был знаком со многими погибшими. Он убивал их из-за личной неприязни. Долгое время силовики не связывали эти преступления с Чуплинским. В начале 2000-х он уже вышел на пенсию из МВД и подрабатывал таксистом.
Есть тело, нет делаВпервые россиянина задержали в 2006 году. Повод возник случайно: в его машине нашли мобильный телефон пропавшей девушки. Спустя десять лет в беседе с «КП» бывший милиционер объяснил это просто. По его словам, аппарат оказался у него еще в 2004 году, когда кто-то из пассажиров такси якобы оставил его в салоне. После находки сыщики начали проверку. Они пытались понять, связан ли Чуплинский с другими эпизодами. Подозреваемый провел в СИЗО несколько месяцев, однако вскоре вышел на свободу. Следствию тогда не хватило оснований для уголовного дела. На этом фоне убийства внезапно прекратились. Гособвинитель позже заявила, что экс-милиционер, вероятно, не остановился, а лишь стал осторожнее. По ее версии, он мог скрывать останки в земле. В суде она подчеркнула, что это только предположение. К 2006 году следствие знало о 17 жертвах. Имена части погибших долго не удавалось установить. Никто не сообщал об их исчезновении. Позже следователи доказали причастность Чуплинского еще к двум расправам. В СК также отмечали, что преступления носили демонстративный характер. После выхода из СИЗО Чуплинский вернулся к привычной жизни. Окружающие считали его примерным семьянином. Он разводил собак и возил их на выставки. В 2008 году в семье появился второй ребенок. В последние годы до нового задержания пенсионер занялся бизнесом и открыл несколько точек по продаже металлических изделий.
Экспертиза показала совпаденияВо второй раз бывший милиционер оказался в поле зрения следствия в 2016 году. Тогда оперативники вызвали его на ДНК-анализ. Экспертиза показала совпадение. Образцы слюны Чуплинского сошлись с биологическими следами на телах жертв и на предметах, найденных на местах преступлений. 23 апреля 2016 года его задержали. Свою причастность к убийствам он отрицал. Однако после публикаций в СМИ мужчина испугался за семью. Он заявил, что на его детей могут давить, и пошел на досудебное соглашение. Таким способом он рассчитывал спрятать близких по программе защиты свидетелей. По данным прессы, его жена после этого проходила лечение в психиатрической клинике. Детей забрали из школ, а родственники увезли их в другой город. Как сообщили в СК, во время поисков преступника следователи проверили около пяти тысяч мужчин. Кроме того, они допросили больше восьми тысяч свидетелей и назначили свыше 300 экспертиз. После повторного задержания Чуплинского прошли 12 обысков. С его участием следователи провели более двадцати проверок показаний на месте. Затем они опросили еще 200 человек и назначили сотни сложных исследований. В итоге материалов набралось почти на тысячу листов. Этого хватило, чтобы предъявить окончательное обвинение.
Сам Чуплинский настаивал на другом. По его словам, ни одна экспертиза прямо не установила, что найденные следы принадлежат именно ему. Поэтому, считает он, убийцей мог быть другой человек. И на следствии, и в суде он отвергал обвинения. Также утверждал, что признался под давлением. Гособвинитель говорила, что бывший милиционер пытался повлиять на присяжных. Он уверял их, будто оговорил себя сам. Но, по ее словам, этот довод никого не убедил. Слишком много деталей знал только настоящий убийца. «Как можно себя оговорить, если еще в 1998 году при обнаружении останков эксперты все зафиксировали? А его показания, которые он дал в 2016-м, полностью совпали с причиной смерти, характером травм и их расположением. Он точно описал, как расчленял тела и чем наносил повреждения. Его слова подтверждают протоколы осмотра мест происшествий. Все эти тонкости сообщил именно он», — говорила гособвинитель.