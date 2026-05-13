Чудо в Екатеринбурге: мальчик выпал из окна высотки и остался жив
В Екатеринбурге произошёл шокирующий инцидент — четырёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на 15-м этаже и остался жив. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагедия случилась в доме на Таватуйской улице. После падения мальчик получил тяжёлые травмы. На место оперативно прибыли экстренные службы, после чего ребёнка срочно госпитализировали. О его текущем состоянии официально пока не сообщается.
По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета по Свердловской области организовали проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе то, как ребёнок оказался у открытого окна без присмотра взрослых.
