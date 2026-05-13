Воспитательница «заминировала» детский сад, чтобы уйти с работы пораньше
Воспитательница детского сада в Благовещенске сообщила о ложном минировании учреждения, чтобы уйти с работы пораньше. Об этом сообщает Telegram-канал «Газета.Ru».
Женщина хотела отпроситься, но понимала, что начальство не разрешит. Тогда она купила дополнительную SIM-карту, зарегистрировалась в мессенджере и отправила несколько сообщений с угрозой взрыва.
Чтобы замести следы, она уничтожила «симку». Сотрудники детского сада восприняли угрозу всерьёз и вызвали полицию. Взрывчатку правоохранители не нашли. Полицейские быстро вычислили отправителя. На допросе женщина раскаялась и принесла извинения коллегам. Суд обязал её выплатить штраф в 100 тысяч рублей.
Ранее суд вынес приговор жителю России за фейковый розыгрыш автомобиля. Мужчина получил условный срок.
