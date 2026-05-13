В Бурятии мужчина убил жену, а затем изнасиловал и зарезал ее несовершеннолетнюю дочь
В Бурятии мужчина убил жену, а затем изнасиловал и зарезал ее несовершеннолетнюю дочь. Об этом проинформировали в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Согласно материалам следствия, обвиняемый проживал в Бичуре вместе с женой и её двумя детьми. В конце апреля прошлого года, в ходе конфликта, он избил свою падчерицу и покинул дом.
Через два месяца мужчина вернулся и возобновил выяснение отношений. Затем, во дворе, он напал на жену, избив её кулаками и нанеся несколько ножевых ранений. На крики выбежала дочь, которую агрессор затащил в баню, нанес удар кирпичом по голове, изнасиловал и убил. Всё это произошло на глазах у маленького мальчика. Несовершеннолетний получил серьёзную психологическую травму.
После совершения преступления нападавший скрылся: выбросил нож в соседний огород и утопил окровавленную одежду в реке. Вскоре злоумышленника задержали. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
