Правоохранитель на глазах маленького мальчика изнасиловал его маму и убил, а после этого зарезал малыша: почему он избежал наказания?
В 90-е годы в Херсоне царила настоящая паника. Люди боялись выходить на улицу, а находиться дома стало не менее страшно. В городе орудовал маньяк, который почти два года нападал на женщин и детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Начало кошмараВсе началось в 1993 году. В квартирах и на заброшенных участках находили изуродованные тела жертв. Сообщения об изнасилованиях шокировали жителей. Появились слухи о вампире, который якобы пил кровь своих жертв. Одним из самых громких преступлений стало убийство молодой женщины и её четырехлетнего сына. Тела нашел гражданский муж убитой, вернувшийся из командировки. Первоначальные поиски убийцы не принесли результатов. Соседи ничего не видели и не слышали. Один свидетель утверждал, что заметил мужчину в милицейской форме, но это не помогло в расследовании. Кроме того, в квартире не нашли ни одного окурка, хотя хозяйка курила. Это говорило о том, что убийца хорошо умел скрывать свои следы.
ПодозреваемыйПравоохранители решили проверить знакомых жертвы и опросили более 200 человек, но все безрезультатно. В разговорах периодически всплывало имя «Саша» и даже прозвище «Шаолинь». Так в дело попал Александр Полищук, родившийся 29 сентября 1969 года в Херсоне. Он вырос в обычной семье и после службы в армии устроился в милицию. Женился и стал отцом двоих детей. Чтобы заработать дополнительные деньги, с конца 1992 года начал подрабатывать таксистом. Позже выяснилось, что его пассажиры тоже становились жертвами.
Слежка за маньякомВ январе 1995 года за Полищуком установили наблюдение. Оперативники вспомнили о другом нераскрытом деле — в 1994 году в одной квартире нашли тела бабушки, дочери и внучки. Убийства были схожи: одинаковые ножевые ранения и изнасилования. Александр выглядел как примерный семьянин, но вскоре выяснилось, что он почти не проводит время дома и не ладит с родителями. 13 января 1995 года его вызвали в отделение. Милиционер отметил, что Полищук оказался приятным собеседником, охотно делился знаниями и даже признавал знакомство с последней жертвой.
ПризнаниеВ конце четырехчасового допроса милиционер прямо спросил: «Зачем ты её убил?» И тут Полищук написал явку с повинной. Одно его признание шокировало всех.
«Самое страшное, что мать была изнасилована и убита на глазах мальчика. А потом Саша сказал ему: "Время спать!", уложил в кроватку, и взял нож», — делились опера.