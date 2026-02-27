В Италии арестовали россиянку за перелет из США без билета
Гражданку России арестовали в Европе после попытки бесплатного перелёта из США в Италию. Женщина смогла незаконно попасть на рейс и пролетела более 6000 километров без билета.
По информации Telegram-канала SHOT, россиянка Светлана Д. прошла все зоны контроля в аэропорту Нью-Йорка и оказалась на борту рейса United Airlines до Милана. Во время семичасового перелёта она заняла свободное место и не привлекала внимания. Обнаружили безбилетницу только ближе к концу полёта, уже перед посадкой в Италии. Сейчас проводится международная проверка: изучаются записи камер наблюдения и действия сотрудников авиакомпании.
Сообщается, что это уже третий подобный случай. В прошлом году Светлану осудили за незаконное проникновение на рейс Нью-Йорк — Париж, тогда большую часть времени она пряталась в туалете самолёта. Кроме того, в 2024 году женщина смогла пройти через службу безопасности международного аэропорта Брэдли без надлежащего оформления документов.
