«Все шептались, что не наш»: 36 лет женщина воспитывала сына, не зная, что его подменили в роддоме
36 лет назад в роддоме Приморского края произошла роковая ошибка — медсестра перепутала бирки новорождённых. В результате два мальчика — Андрей и Серёжа, появившиеся на свет в одну смену, — оказались в чужих семьях. Одна из пострадавших, Наталья Степанова, хочет получить возмещение в размере 30 млн рублей за страдания, связанные с потерей сына. Подробности громкого дела — в материале «Радио 1».
История Натальи Степановой
36 лет назад в роддоме Лесозаводска Наталья родила своего первого ребёнка. Это событие было долгожданным для всей семьи. В одной палате с Натальей лежала женщина по имени Галина. Они обе стали мамами в один день. Роженицам принесли детей одновременно, у каждого малыша на ножке была бирка с фамилией Степанов. Врачи сразу же сообщили, что произошла ошибка с бирками, но дети были правильно распределены, и каждая женщина получила своего ребёнка.
Наталья забрала домой мальчика, которого назвали Серёжей, а Галина — сына по имени Андрей. Однако спустя годы выяснилось, что в роддоме всё-таки произошла путаница с детьми. Наталья долго не хотела признавать этот факт.
«Никакого чувства "подмены" не было, пока он не повзрослел… Знаете, кто мне подсказал? Подруга, с которой мы с юности дружим, детей вместе растили. Потом жизнь нас разбросала. А лет через 15 мы встретились. Она пришла к нам в гости, как раз и Сергей приехал. Она много лет его не видела и была в шоке. Подходит ко мне и говорит: "Наташ, а он точно на вас не похож. Его подменили"», — поделилась Степанова в эфире программы «Пусть говорят».
В процессе ток-шоу Наталья стала вспоминать, как всю жизнь ей намекали на то, что Сергей не ее сын.
«Многие замечали, что мои дети не похожи. Шептались, что старший не наш. У меня еще младшие есть — сын и дочь. Даже когда у Сергея была первая свадьба, подошел его друг, посмотрел на Александра (средний сын) и Дашу (дочь), которой было три годика, и сказал как бы в шутку: "Это ваши дети, а вот Серегу не знаю, где взяли"», — рассказала женщина.
Женщина долго размышляла, анализировала обстоятельства. Она подумывала обратиться в ЗАГС, но понимала, что там вряд ли смогут помочь. В роддоме тоже не стоило ждать ответа. Поэтому она решила искать информацию в социальных сетях.
«Забила дату рождения, год и название города — Лесозаводск. Поиск выдал фото двух мальчиков — один черненький, сразу понятно, что не наш, а вот второй… Смотрю на него и понимаю: вылитый мой муж и средний сын. Два дня была в шоке, переваривала эту информацию, убеждала себя, что показалось», — пояснила россиянка.
Через какое-то время Наталья решила снова пересмотреть ту фотографию. В этот момент в комнату вошла её младшая дочь и спросила: «Почему этот мальчик так похож на Сашу?» Это замечание заставило Степанову осознать, что даже ребёнок заметил сходство.
«Поэтому взяла ноутбук и пошла к мужу, а затем к своей матери и сказала: "Это наш биологический сын. Скорее всего, в роддоме его подменили"», — так описывает женщина момент признания.
Степанова подала иск на 30 миллионов рублей против роддома, где 36 лет назад произошла подмена детей. Эти средства должны возместить ей все моральные страдания, вызванные роковой и непростительной ошибкой медицинского персонала.
Реакция сына Натальи, Сергея Степанова
Сергей Степанов, сын Натальи, воспитываемый ею с детства, впал в депрессию после того, как получил известие о произошедшем. Ему тогда было 27 лет. По прошествии восьми лет его состояние не улучшилось. Недавно врачи диагностировали у него расстройство адаптации личности.
Сергей признался, что новость о произошедшем стала для него настоящим потрясением. Сначала он был в смятении и не мог осознать. Однако со временем все прояснилось, и он понял причины частых конфликтов с отцом, который его воспитал.
Несмотря на это, у Сергея нет обид на родителей. Он поделился, что уже встретился со своими биологическими матерью и отцом. Папа принял его с теплотой, в то время как мать открыто заявила, что Сергей был для нее нежеланным ребенком. К родной матери Степанов не испытывает никаких чувств.
Позиция второго родного сына Натальи Степановой
Второй сын Натальи, Александр, не смог найти общий язык с биологическим братом. У них разные взгляды на жизнь и отсутствует чувство ответственности.
«Сергей — мой настоящий брат, с которым я вырос, и я его очень люблю», — сказал Александр.
Итоги программы
В возрасте 13 лет биологический сын Натальи, Андрей, которого перепутали в роддоме, впервые оказался в тюрьме за кражу. На него донёс его же отец. Мальчик воровал продукты на рынке, потому что дома ему не давали еды.
Адвокат семьи Степановых и семьи Москальковых, Александр Зорин, заявил, что судебный процесс длится уже более трех лет. На текущий момент решение суда так и не принято.