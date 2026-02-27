27 февраля 2026, 14:51

Фото: iStock/gorodenkoff

36 лет назад в роддоме Приморского края произошла роковая ошибка — медсестра перепутала бирки новорождённых. В результате два мальчика — Андрей и Серёжа, появившиеся на свет в одну смену, — оказались в чужих семьях. Одна из пострадавших, Наталья Степанова, хочет получить возмещение в размере 30 млн рублей за страдания, связанные с потерей сына. Подробности громкого дела — в материале «Радио 1».





Содержание История Натальи Степановой Реакция сына Натальи, Сергея Степанова Позиция второго родного сына Натальи Степановой Итоги программы

История Натальи Степановой

Наталья Степанова (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Никакого чувства "подмены" не было, пока он не повзрослел… Знаете, кто мне подсказал? Подруга, с которой мы с юности дружим, детей вместе растили. Потом жизнь нас разбросала. А лет через 15 мы встретились. Она пришла к нам в гости, как раз и Сергей приехал. Она много лет его не видела и была в шоке. Подходит ко мне и говорит: "Наташ, а он точно на вас не похож. Его подменили"», — поделилась Степанова в эфире программы «Пусть говорят».

«Многие замечали, что мои дети не похожи. Шептались, что старший не наш. У меня еще младшие есть — сын и дочь. Даже когда у Сергея была первая свадьба, подошел его друг, посмотрел на Александра (средний сын) и Дашу (дочь), которой было три годика, и сказал как бы в шутку: "Это ваши дети, а вот Серегу не знаю, где взяли"», — рассказала женщина.

«Забила дату рождения, год и название города — Лесозаводск. Поиск выдал фото двух мальчиков — один черненький, сразу понятно, что не наш, а вот второй… Смотрю на него и понимаю: вылитый мой муж и средний сын. Два дня была в шоке, переваривала эту информацию, убеждала себя, что показалось», — пояснила россиянка.

«Поэтому взяла ноутбук и пошла к мужу, а затем к своей матери и сказала: "Это наш биологический сын. Скорее всего, в роддоме его подменили"», — так описывает женщина момент признания.

Реакция сына Натальи, Сергея Степанова

Сергей Степанов (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Позиция второго родного сына Натальи Степановой

«Сергей — мой настоящий брат, с которым я вырос, и я его очень люблю», — сказал Александр.

Итоги программы