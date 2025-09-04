Предприниматель из Нижнего Тагила организовал притон и продавал «услуги» сельских жительниц за 200 рублей, городских — за 10 тысяч
В окрестностях Нижнего Тагила было найдено зловещее место, получившее среди журналистов мрачное название «кладбище невест» в связи с расследованием, которое его окружает. Эта страшная находка могла бы оставаться незамеченной ещё долго, если бы не случайность. Во время обычной прогулки с собакой один местный житель позволил своему питомцу побегать по лесу, и именно собака, обладая острым нюхом, наткнулась на ужасную находку — человеческую руку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Занятия проституциейПервое найденное тело стало лишь началом серии открытий, в результате которых было обнаружено от 15 до 30 жертв. Самой юной девочке было всего 13 лет. Многие из девушек числились пропавшими без вести. Одной из жертв оказалась 14-летняя Елена, дочь местного предпринимателя Эдуарда Чудинова. Мужчина вел двойную жизнь: официально работал весовщиком, но на самом деле занимался торговлей краденым цветным металлом. Его жажда наживы привела к созданию нелегального притона, где молодых девушек принуждали к занятиям проституцией.
Чудинов собрал преступную группировку из семи человек, включая своего младшего брата и друзей. Вербовкой девушек занимался обаятельный Марк Кустовский, который под предлогом дружеского общения заманивал девочек в арендованную квартиру. Там их насиловали и принуждали к проституции, а тем, кто пытался сопротивляться, угрожали смертью.
Разные цены на услугиЖертвами этой ужасной истории становились девушки из самых разных слоёв общества. Цены на услуги варьировались: сельские девочки оценивались всего в 200 – 300 рублей за ночь, в то время как городские девушки могли стоить до 10 000 рублей. Среди жертв оказались и две подруги — 15-летняя Ольга и 13-летняя Виктория. Они просто вышли на прогулку, но попали в руки преступников. Им было приказано написать родителям письма с ложной информацией о поездке в Москву.
Разделал её и спрятал останкиОсобенно шокирующим стал случай с дочерью Эдуарда Чудинова. Когда он узнал, что она украла у него деньги, в порыве гнева нанес ей смертельный удар. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить идентификацию тела, он разделал её и спрятал останки в том же лесу.
Суд и приговорРасследование, вскрывшее ужасные преступления банды, привело к аресту всех ее членов. Подробности этой шокирующей истории быстро заполнили страницы многочисленных СМИ, что вызвало настоящую панику среди преступников. В следственном изоляторе они столкнулись с жестокими расправами со стороны других заключенных, которые были в курсе их зверств.
«Чудинов находился в одиночной камере, но постоянно пытался покончить с собой до начала суда. Мы находились рядом, и у нас была возможность пересекаться», — поделился воспоминаниями один из бывших заключенных, пожелавший остаться анонимным.
Подобных людей обычно прячут от остальных. Кустовский же, попав в общую камеру на первые два дня, оказался там незамеченным. Но когда о его преступлениях стало известно, его немедленно перевели в одиночку, чтобы защитить до суда. Он даже пытался проглотить лампочку — возможно, это был просто театральный жест.
В апреле 2008 года Свердловский областной суд вынес свой приговор: Эдуард Чудинов получил пожизненное лишение свободы за убийство десяти девушек. Его младший брат Дмитрий, осужденный за убийство трех девушек, был приговорен к 21 году колонии строгого режима. Остальные участники банды получили сроки от 11 до 22 лет лишения свободы.