Предприниматель из Нижнего Тагила организовал притон и продавал «услуги» сельских жительниц за 200 рублей, городских — за 10 тысяч

04 сентября 2025, 15:30

Фото: iStock/SB Arts Media

В окрестностях Нижнего Тагила было найдено зловещее место, получившее среди журналистов мрачное название «кладбище невест» в связи с расследованием, которое его окружает. Эта страшная находка могла бы оставаться незамеченной ещё долго, если бы не случайность. Во время обычной прогулки с собакой один местный житель позволил своему питомцу побегать по лесу, и именно собака, обладая острым нюхом, наткнулась на ужасную находку — человеческую руку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Занятия проституцией Разные цены на услуги Разделал её и спрятал останки Суд и приговор

Занятия проституцией

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH



Разные цены на услуги

Разделал её и спрятал останки

Фото: iStock/avtk



Суд и приговор

«Чудинов находился в одиночной камере, но постоянно пытался покончить с собой до начала суда. Мы находились рядом, и у нас была возможность пересекаться», — поделился воспоминаниями один из бывших заключенных, пожелавший остаться анонимным.