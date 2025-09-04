Россиянин бросал бутылки из окна и пробил голову шестилетнему ребенку
В Красном Селе мужчина бросал бутылки из окна и пробил голову ребенку
В петербургском Красном Селе мужчина бросал бутылки из окна и пробил голову 6-летнему ребенку. Об этом сообщает «Фонтанка».
Согласно информации издания, 34-летний россиянин бросал бутылки с высоты на прохожих. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, которая прибыла к дому на Кингисеппском шоссе и задержала нарушителя.
На следующий день в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы о том, что к ним был доставлен шестилетний мальчик с травмой головы. По словам матери пострадавшего, ребенок получил ушиб из-за бутылки, брошенной из окна.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
Читайте также: