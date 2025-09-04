Россиянин бросал бутылки из окна и пробил голову шестилетнему ребенку

04 сентября 2025, 12:05

В Красном Селе мужчина бросал бутылки из окна и пробил голову ребенку

Фото: iStock/Fedorovekb

В петербургском Красном Селе мужчина бросал бутылки из окна и пробил голову 6-летнему ребенку. Об этом сообщает «Фонтанка».