Достижения.рф

Россиянин бросал бутылки из окна и пробил голову шестилетнему ребенку

В Красном Селе мужчина бросал бутылки из окна и пробил голову ребенку
Фото: iStock/Fedorovekb

В петербургском Красном Селе мужчина бросал бутылки из окна и пробил голову 6-летнему ребенку. Об этом сообщает «Фонтанка».



Согласно информации издания, 34-летний россиянин бросал бутылки с высоты на прохожих. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, которая прибыла к дому на Кингисеппском шоссе и задержала нарушителя.

На следующий день в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы о том, что к ним был доставлен шестилетний мальчик с травмой головы. По словам матери пострадавшего, ребенок получил ушиб из-за бутылки, брошенной из окна.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0