В Москве спасатели эвакуировали 8 человек с 10-го этажа горящего дома — видео
В Москве в одном из жилых зданий на Новопеределкинской улице произошёл пожар на десятом этаже. Соответствующие кадры предоставил Telegram-канал «МК: срочные новости».
Сообщается, что с помощью автолестницы из горящей квартиры были эвакуированы три человека, двое из которых — несовершеннолетние. Кроме того, с использованием спасательных устройств из соседних помещений вывели ещё пятерых жильцов.
Возгорание было успешно устранено. Для ликвидации происшествия и спасения людей было задействовано 29 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона и восемь единиц специализированной техники. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось об инциденте на западе Москвы, где мужчина выпал из окна, а в его квартире нашли ещё один труп.
