Беременная женщина обманула на 6 млн рублей соседок по палате

04 сентября 2025, 12:53

Mash: в Уфе беременная мошенница обманула на 6 млн рублей соседок по палате

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Беременная женщина обманула на шесть миллионов рублей своих соседок по палате в перинатальном центре Уфы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.