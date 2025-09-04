Достижения.рф

Беременная женщина обманула на 6 млн рублей соседок по палате

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Беременная женщина обманула на шесть миллионов рублей своих соседок по палате в перинатальном центре Уфы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Беременная третьим ребенком россиянка решила подзаработать перед родами. Роженица обещала троим соседкам материнское пособие, скидки на маркетплейсах и прочие бонусы.

Она выманила у женщин телефоны и получила доступ к их аккаунтам на «Госуслугах». Затем преступница оформила кредиты на имена доверчивых дам и перевела деньги себе.

Таким же способом злоумышленница обманула и мужей своих жертв. Родственники узнавали о произошедшем спустя месяцы после выписки из роддома, когда их начинали беспокоить коллекторы.

Общий ущерб от действий преступницы составил шесть миллионов рублей, но число пострадавших может увеличиться. По словам жертв, мошенница продолжает свои махинации, пока ее супруг остается дома с новорожденным.

