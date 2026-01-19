В Калмыкии суд вынесет приговор подросткам за доведение сверстника до суицида
В Калмыкии начался суд над подростками, которых обвиняют в доведении школьника до самоубийства. Трагедия произошла в марте 2025 года в селе Садовое Сарпинского района.
Как сообщает Telegram-канал Baza, буллинг носил систематический характер. Артёма регулярно избивали и унижали ученики из местных школ. Однажды ему сломали руку. В один из дней мальчик пришёл к другу весь в крови, но отказался объяснять, что произошло. Поводом для преследования, по версии обвиняемых, стал конфликт из-за девочки.
В день трагедии группа нетрезвых подростков пришла к Артёму домой. После угроз его вывели во двор и избили. Унижения сопровождались съёмкой на телефон. На следующий день в школе травля продолжилась. В результате у подростка развилось тревожное расстройство и появились мысли о суициде.
Как оказалось, учителя знали о происходящем. При этом педагоги не вмешались и не сообщили в компетентные органы. Артёму советовали «научиться драться», вместо того чтобы защитить его.
По делу проходят пять фигурантов. Им вменяют доведение до самоубийства, незаконное проникновение в жилище, хулиганство и вовлечение несовершеннолетних. Подростки вину не признают и настаивают, что их действия не носили уголовного характера.
В ближайшее время они планируют подать иск о компенсации морального вреда. Адвокат потерпевшей стороны заявляет, что доказательств для обвинительного приговора достаточно.
